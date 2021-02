Rašić: Moj sin sigurno nije znao da će doći do tuče

Srpski političar sa Kosova Nenad Rašić izjavio je danas da je siguran da njegov sin, koji je nedavno u tuči zadobio teške telesne povrede, nije znao da će doći do tuče.

Komandir policijske stanice u Gračanici Bratislav Trajković izjavio je ranije danas za Kossev da je tuča dve grupe mladića u ponedeljak bila ranije dogovorena, a zbog koje je više osoba uhapšeno.

„Pokazao mi je sa Fejsbuka objave i slike u kojem mu je rečeno bilo, a on je sve vreme mislio da je šala. Jer mu je prvooptuženi – maloletnik koji sad simulira neku povredu, rekao – ‘čekamo vas sutra’. Moj sin se nasmejao, misleći da je to bila šala. On uopšte nije imao pretpostavku da bi tako nešto moglo da bude organizovano“, rekao je Rašić za portal Kossev.

Komentarišući izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je reč o zakazanoj tuči mladića 20 na 20, Rašić je kazao da je u grupi koja je napala njegovog sina i njegove drugove bilo i onih koji su završili srednju školu pre više godina.

„Šta će deca koja su završila školu ispred škole sa bokserima i čekićima?! Čak i da se ispostavi da je neko iz jedne i druge grupe zakazivao nešto, to ne znači da deca iz drugih škola, ili deca koja su završila školu, imaju razloga da budu ispred škole sa pajserima, čekićima, bokserima“, upitao je Rašić.

Rašić je ponovio da ne želi da prejudicira i da čeka završetak istrage i sudskog postupke te je istakao da je tuča najavljivana od strane, kako je rekao, „jedne grupacije“ na društvenim mrežama.

„Treća poruka verovatno ukazuje na to da se jedna grupa spremala, a druga verovatno ne. E sad, ako se to desi, da ste vi na neki način spremni, a neka druga grupa izlazi iz škole, to je meni napad na učenike koji izlaze iz škole. Ja moram da gledam iz tog ugla, jer je to jedino racionalno i normalno. Moj sin nije imao bokser, nije imao štanglu, nijedan od njegove, hajde nazovimo je, uslovno rečeno, grupe, nije imao nijedno sredstvo ni hladno oružje koji su ovi drugi imali“, dodao je Rašić.

Zbog toga nemoguće je poistovećivati dve grupe – „mora da postoji jasna razlika“, naglasio je Rašić.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.