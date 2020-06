Rašković Ivić: Bahata i bezosećajna Biljana Popović Ivković da odstupi sa funkcije

Potpredsednica Narodne stranke i poslanica Sanda Rašković Ivić izjavila je da bi državna sekretarka MUP-a Biljana Popović Ivković trebalo da odstupi sa funkcije jer nije dostojna da radi taj posao zbog „bahatog i bezosećajnog odnosa“ prema Igoru Juriću, ocu ubijene devojčice Tijane Jurić.

„Ona je njemu drugim rečima poručila ‘zašto nisi čuvao svoje dete i vodio ćerku za ruku’. Tako sam ja to pročitala i tako je to pročitala većinska Srbija. To je prevršilo svaku meru. Gradjani od državne sekretarke MUP-a očekuju zaštitu i utehu, a ne da ih proziva za nesreću koju su doživeli“, rekla je Sanda Rašković Ivić televiziji Nova S.

Popović Ivković pitala je nedavno Jurića u televizijskoj emisiji „gde je bio kada mu je ćerka ubijena“.

Rašković Ivić je ponovila da predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću odgovara da izbori budu održani 21. juna, jer još postoje odjeci njegove „korona kampanje i spasiteljske aure“, i dodala da vlast ne sme da odloži izbore za jesen jer će se tada videti koliko je privreda propala i koliko se ljudi vratilo iz inostranstva i sada nemaju posao u Srbiji.

„Deljenje novca, prvo po 4.000 dinara a onda i po 100 evra jeste neka vrsta kupovine glasova. Neki kažu da Vučić daje novac, kao da daje iz svog džepa i uštedjevine svoje porodice. On nama daje pare koje su već uzete i koje ćemo mi vratiti“, rekla je Rašković Ivić.

Sanda Rašković Ivić, koja je psihijatar i profesor na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu, rekla je da „funkcionerska kampanja koju vodi Vučić remeti moć rasudjivanja“, i dodala da je predsednik Srbije i SNS-a „postavio sebe kao spasioca i ne samo da vadi dete iz snega u Feketiću i spasava poplavljene u Obrenovcu, nego i spasava od korone, seda u avion, deli maske i respiratore“.

„Držanje Vučića je neprimereno i utiče na mentalno zdravlje, jer nije u redu kada predsednik države kaže da će ljudi padati kao snoplje i neće biti dovoljno grobalja, a prethodno je bilo ‘ne može nam virus ništa, jači smo od prirode’, pa je onda uvedeno vanredno stanje i bilo je ‘padaćete mrtvi’. To je klackalica i ljudi nisu stigli da obrade tolike promene“, rekla je Rašković Ivić.

Potpredsednica Narodne stranke je dodala da je tvrdnja „da smo nedisciplinovan narod i da nam je potrebna čvrsta ruka“ okrivljavanje naroda i manipulacija, jer je vlast imala dva meseca vremena da se pripreme za epidemiju virusa korona.

„Pokazalo se da su gradjani slušali kada su donete stroge mere i nije bilo nikoga na ulicama. Bilo je malo konfuzije, jer je vlast prvo zatvorila škole, pa tek 15 dana kasnije kladionice i kafane“, podsetila je Rašković Ivić.

Ona je navela da su se nemačka kancelarka Angela Merkel, engleska kraljica Elizabeta i premijerka Novog Zelanda Džasinda Arden gradjanima obraćale sa velikim oprezom, materinskom brigom i velikom ohrabrenjem i nije bilo nijedne reči zastrašivanja, dok je Vučić zastrašivao gradjane Srbije.

(Beta)

