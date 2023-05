Rašković Ivić: Psiholog, pedagog i defektolog u svaku školu, a ne represija

Poslanica Narodne stranke Sanda Rašković Ivić izjavila je danas da je za sprečavanje nasilja od povećanja broja školskih policajaca važnije da u svakoj školi u Srbiji budu angažovani psiholog, pedagog i defektolog.

Ona je za televiziju N1 rekla da više od polovine od 1.800 škola u Srbiji nema psihologa, pedagoga i defektologa.

„Psiholog, pedagog i defektolog su sveto trojstvo koje radi na prevenciji i to su specijalne jedinice mentalnog zdravlja naše dece i nacije. Umesto toga, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavljuje da će biti zaposleno 5.000 specijalaca sa mesečnom platom od 300.000 dinara“, rekla je Rašković Ivić.

Poslanica Narodne stranke je rekla da bi „kao psihijatar bila potpuno nestručna kada bi rekla da je vlast kriva za sve“, jer su za agresivno ponašanje odgovorni genetika, porodica i socijalni faktor, odnosno okruženje i atmosfera u društvu „sa sve institucijama koje bi trebalo da rade“.

„Za dečaka masovnog ubicu u Osnovnoj školi ‘Vladislav Ribnikar’ policija ne snosi direktnu krivicu, jer niko nije mogao da zna šta se dešava u glavi dečaka. On je menjao odeljenja, dolazio je sa krvavim ustima iz privatne škole glume, a niko nije vodio računa da se zapita šta se u njegovoj glavi dešava“, rekla je Sanda Rašković Ivić.

„Kod masovnog ubice iz Mladenovca, međutim, imamo hroniku najavljenog zločina. Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić kaže da je ubica privođen 2020. ali da nema ishoda prijave koja je podneta. To znači da tri godine nije ništa preduzeto i to govori da institucije nisu uradile svoj posao do kraja“, dodala je Sanda Rašković Ivić.

Rašković Ivić je navela da vlast na sednici skupštine sazvanoj povodom masovnih ubistava nije pružila očekivane odgovore i da „dominira potpuni nedostatak testiranja realnosti od strane vlasti“.

„Vlast se i dalje, pored nedavnih ogromnih tragedija i 300 ubijenih žena u prethodnih 10 godina, besomučno trudi da pokaže da sistem nije zakazao ni u jednom trenutku“, rekla je Rašković Ivić.

„Po onome što je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić rekla vidi se da je Savet REM izgleda nesmenjiv i to znači da nema šanse da se rijaliti programi stave pod kontrolu i da se oduzmu nacionalne frekvencije televizijama Pink i Hepi. Ovo ne liči na dijalog nego vlast govori o onome što je bilo u vreme prethodne vlasti, a SNS vlada 11 godina“, rekla je Rašković Ivić.

Ona je dodala da je za 11 godina moglo da dođe do različitih promena, ali se to nije dogodilo.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.