Rasplet samo u Njujorku: Spremaju li se razgovori o statusu Kosova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Minhenu da se ne može razgovarati o statusu Kosova dok Priština ne ukine takse protiv centralne Srbije. Ali, razgovori o statusu ne mogu se voditi i okončati u dosadašnjem briselskom formatu već bi ceo rasplet morao da se odigra u Njujorku jer je za sve neophodna nova odluka Ujedinjenih nacija.

Dragomir Anđelković, politički analitičar objašnjava za Sputnjik da bi se neko novo statusno rešenje moglo doneti isključivo ukoliko to odobri Savet Bezbednosti UN i to samo ako Srbija bude saglasna sa takvim epilogom. Briselski dijalog, ne predviđa statusna, već tehnička pitanja i to je statusno neutralan format.

„Ako bi se pričalo o statusu u bilo kom formatu i ako bi došlo do nekog statusnog rešenja, Ujedinjene nacije su svakako jedino mesto koje bi takav eventualni dogovor morale da pokriju novom Rezolucijom“, tvrdi Anđelković.

Njujork adresa za status, a ne Brisel

Da li je Srbija spremna da priča o statusu ili ne, to je jedna stvar, dodaje naš sagovornik, ali UN je krovna institucija od koje zavisi definitivna potvrda takvog stava.

„Što se tiče statusnih pregovora mislim da oni mogu da budu prihvatljivi, ali pod uslovom da se priča o svim otvorenim pitanjima na Balkanu, uključujući i Republiku Srpsku. Dakle, onda bismo razmatrali mogućnost neke nove međunarodne konferencije koja bi obuhvatila i rešavanje statusa Kosova, ali i budućnosti Srpske. Tako nešto bi, načelno gledano, moglo da bude prihvatljivo“, kaže Anđelković.

U kom pravcu se stvari, zapravo, razvijaju više će biti poznato posle Makronovog samita za Kosovo i Metohiju koji je nedavno najavio predsednik Francuske.

Makronova kuhinja

Naime, francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je Beograd i Prištinu, da nastave dijalog o normalizaciji odnosa. Dijalog koji je pokrenut 2011. godine pod pokroviteljstvom Evropske unije (EU), tri godine nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost, u zastoju je od novembra 2018. godine, dok su se odnosi Beograda i Prištine pogoršali.

Makronov poziv dolazi par nedelja nakon što je na Kosovu formirana vlada koju predvodi Aljbin Kurti, nekada lider opozicije. Ta vlada je zadužena da vodi dijalog sa Beogradom.

Lider Francuske je predložio da se u Parizu organizuje u saradnji sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, „samit sa rukovodiocima Kosova i Srbije“ u cilju oživljavanja dijaloga.

Ipak, čak i kada bi se na tim nekakvim razgovorima, hipotetički rečeno, došlo do statusnog dogovora, ništa ne bi moglo da zaživi bez pune saglasnosti Srbije, ali i Rusije i Kine u okvirima Saveta bezbednosti UN.

(Sputnjik)

Amerikanci ne isključuju mogućnost razmene teritorija između Beograda i Prištine

Specijalni izaslanik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Metju Palmer nije isključio mogućnost razmene teritorija između Beograda i Prištine.

Upitan o mogućnosti razmene teritorija, Palmer je za briselski portal „EU obzerver“ rekao da je „na stranama da odrede parametre dijaloga“.

„Ono što mi podržavamo je da strane nađu način da se vrate za pregovarački sto, da stave na pregovarački sto sva važna pitanja i da pronađu put ka normalizaciji odnosa, idealno bi bilo uz uzajamno priznanje. Voleli bismo da vidimo uzajamno priznanje Srbije i Kosova kao ishod tog procesa“, rekao je Palmer.

On nije želeo da odgovori na dodatna pitanja o tome da li je pozicija SAD suprotna nemačkom stavu da bi dogovor Beograda i Prištine o razmeni teritorija mogao da destabilizuje region.

(Sputnjik)