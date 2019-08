Raspuštena Skupština Kosova

Sa 89 glasova za i jednim protiv Skupština Kosova je donela odluku o raspuštanju šestog saziva kosovskog parlamenta.

Prethodno je sa 103 glasa za Skupština usvojila zakon o ratifikaciji sporazuma IPA 2018 sa Evropskom unijom u iznosu od više od 90 miliona evra.

Rasprave o raspuštanju Skupštine Kosova nije bilo, već su se o inicijativi koju je predstavio šef poslaničke grupe Demokratske partije Kosova Memlji Krasnići izjasnili šefovi poslaničkih grupa.

Posle današnje odluke Skupštine predsednik Kosova ima ustavni rok od deset dana da zakaže vanredne i prevremene parlamentarne izbore.

Dnevnik „Koha net“ je danas objavio da će izbori biti zakazani za 6. oktobra.

Izvor dnevnika je rekao da će na osnovu jučerašnjeg sastanka predsednika Kosova Hašima Tačija i predsednice CIK-a Valjdete Daka, Tači zakazati izbore odmah nakon što Skupština Kosova donese odluku o raspuštanju šestog saziva parlamenta.

„Predsednik je rekao da će ako Skupština bude raspuštena on odmah u petak ili najkasnije u ponedeljak potpisati ukaz o datumu prevremenih izbora. On je odlučio da to bude 6. oktobra“, rekao je izvor dnevnika.

