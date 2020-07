Rat peticijama na Epl mapama, zbog Kosova

Na internetu se vodi rat peticijama zbog granica tzv. Kosova između potpisnika sa srpske i albanske strane pošto je američka kompanija ““Epl““ na svojoj aplikaciji „Epl maps“ prikazala Kosovo u granicama Srbije.

Na platformi „Change.org“ ubrzo je osvanula peticija da se Kosovo ograniči kao nezavisna država, pod nazivom „Stavite Kosovo na Epl mape“.

Ta peticija je dobila oko 11.000 potpisa u petak kada je objavljena na internetu.

Nakon toga je na Fejsbuku osvanula peticija da Kosovo ostane na mapama kao deo Srbije.

Idemo svi. Delite i ovde i na FB ovu peticiju.

Uradimo ono što je do nas.

Kosovo je Srbija!#Apple: Don't put Kosovo* on Apple Maps

– Sign the Petition! https://t.co/R7V0dF77OV preko korisnika @Change

— Milan Leon (@milan_maximo) July 18, 2020