Razotkriven trik: Evo kako se na Kosovu dovijaju da prodaju srpske proizvode (video)

Na Kosovu su u prodavnicama pronašli način da i dalje prodaju srpske proizvode, tako što na rafove na kojima se ovi proizvodi izlažu postavljaju zastavicu neke druge države, prenose kosovski mediji.

As #Kosovo’s 100% tax on imports from #Serbia continues, supermarkets are ‘finding’ ways to sell Serbian products. A #Belgian flag next to coca-cola imported from Serbia pic.twitter.com/YVjPw3YZqG

— Vjosa Musliu (@VjosaMusliu) February 2, 2019