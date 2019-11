Rektorka o odluci o doktoratu Malog: To je akademska stvar, nije bilo političkih pritisaka

Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović ocenila je večeras da je okončanjem procesa odlučivanja o doktoratu ministra finansije Siniše Malog ostvaren „korak napred“ i odbacila navode pojedinih predstavnika vlasti da je Odbor za profesionalnu etiku odluku u tom slučaju doneo pod političkim pritiscima.

Ona je za Radio-televiziju Vojvodine rekla da je proces kojim je utvrdjivana autentičnost doktorske disertacije Siniše Malog predstavljao „veliko opterećenje i izazov za Univerzitet“.

„To je jedan korak napred, sad možemo lakše da dišemo i da se okrenemo stvarima koje su urgentne“, kazala je rektorka.

Po njenim rečima, slučaj doktorata Siniše Malog se sa stanovišta Univerziteta, završava odlukom Etičkog odbora.

„Ovo je rad stručnog tela koje je donelo ocenu koja se odnosi na etiku. Suština je etički aspekt koji je ovim okončan i to je bio domen rada Univerziteta. Sve što se stavlja u kontekst opštih društvenih dogadjanja, to prevazilazi Univerzitet. To je bila akademska stvar i odluka a to što je sve podignuto na nivo politike sa Univerzitetom nema veze. Mi smo sve učinili da obezbedimo uslove da Odbor bez pritisaka može da donese odluku“, kazala je Ivanka Popović.

Navodeći da će razumevanje te odluke Odbora za profesionalnu etiku biti lakše kada za par dana bude objavljeno konačno rešenje sa obrazloženjem, rektorka je kazala da joj je žao mi što se „ne veruje Univerzitetu da je odluka akademska“.

„Univerzitet služi dobrobiti društva i ne može raditi u interesu bilo kog pojedinca. Etički odbor ne donosi sud o naučnom doprinosu teksta, to nije u domenu njegovog odlučivanja, već je odlučivao da li je bilo preuzimanja tudjeg teksta bez navodjenja autorstva a korišćenje tudjeg znanja na neodgovarajući način predstavlja nevrednovanje znanja“, navela je rektorka.

Ona je odbacila navode da je Odbor doneo odluku o doktoratu Siniše Malog pod političkim pritiscima jer se time kako je ocenila, vredja integritet članova tog tela.

„Oni to rade za nas. Univerzitet je dužan da odbrani te ljude od tih kvalifikacija jer su samo radili svoj posao. Moramo ukazati odredjeno poštovanje prema Univerzitetu jer nikad nije imao mogućnost da taj slučaj ne završi. To ne bi moglo da se završi dobro ni po jedan Univerzitet a posebno ne po beogradski koji neretko opanjkavamo“, kazala je Ivanka Popović.

Upitana da li se plaši da bi posle odluke o doktoratu Siniše Malog, Univerzitet mogao postati mesto političke borbe, rektorka je kazala da pretvaranje Rektorata ili bilo koje organizacione jedinice u sastavu Univerziteta u poprište političke borbe može samo da šteti Univerzitetu.

„Rektorat je mesto za sučeljavanje mišljenja ali političko delovanje mora biti izvan Univerziteta i njegovih organizacionih jedinica“, rekla je rektorka i dodala da studenti koji su danima blokirali Rektorat jesu pomogli procesu utvrdjivanja autentičnosti doktorata Siniše Malog u smislu da je blokada donela pritisak na vremensku odrednicu za završetak tog procesa.

Komentarišući da li je smanjenjem budžetskih sredstava za 2020. godinu Univerzitet kažnjen zbog te odluke, rektorka je kazala da su manji sopstveni prihodi bili očekivani ali ne u tolikom iznosu.

„Budžet se stvara nekoliko meseci pa nisam sigurna u kojoj je meri moguća brza izmena. Manja suma postoji u odnosu na prošlu godinu, ali iznenadjuje da je toliko manja stavka sopstvenih prihoda. Ministru možda nije smetalo što je tako ispalo. Bilo je moguće da budžetski deo bude povećan jer bi nam dopunska podrška države značila“, dodala je rektorka.

Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu predložio je prošle sedmice Senatu Univerziteta da postupi po pravilniku o poništavanju doktorata u slučaju ministra Siniše Malog jer je utvrdio postojanje neakademskog ponašanja u njegovom radu.

(Beta)