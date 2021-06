RHMZ: Sutra sunčano uz kišu ponegde

U Srbiji će sutra na severozapadu zemlje i u Negotinskoj krajini biti sunčano a u ostalim krajevima promenljivo uz kratkotrajnu kišu lokalno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 6 do 13 stepeni Celzijusa, a najviša od 21 na jugoistoku do 27 na severozapadu Srbije.

U Beogradu sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, uz umeren severozapadni vetar i temperaturu od 12 do oko 25 stepeni Celzijusa.

Do kraja sedmice u većem delu zemlje pretežno sunčano i sve toplije. Sredinom nedelje maksimalna temperatura od 27 do 31 stepen Celzijusa, a od petka do kraja perioda od 31 do 34 stepena Celzijusa.

Kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak uz više promenljive oblačnosti u sredu i četvrtak očekuju se u istočnoj Srbiji, a od petka će nestabilnije biti i u ostatku zemlje uz kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom.

U Beogradu do kraja sedmice pretežno sunčano i sve toplije sa temperaturom od 27 do 31 stepen Celzijusa, a od petka do nedelje od 31 do 34 stepena Celzijusa. Od petka su mogući popodnevni pljuskovi i grmljavine u pojedinim delovima grada.

Biometeorološka prognoza za utorak, 14. jun 2021. godine:

Biometeorološka situacija biće povoljnija za hronične bolesnike. U jutarnjim satima oprez se savetuje astmatičarima. Mogući su glavobolja i bolovi u mišićima.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.