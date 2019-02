Rikalo: Moja smena u Vladi Kosova dokaz da za Srbe nema mesta u kosovskim institucijama

Funkcioner Srpske liste i bivši ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Kosova Nenad Rikalo ocenio je danas da je njegova smena dokaz da za Srbe nema mesta u kosovskim institucijama ni na toj teritoriji.

Rikalo je za Radio-televiziju Srbije rekao da nije dobio zvanično rešenje o smeni, već je to saznao preko SMS poruke koju mu je poslao premijer Kosova Ramuš Haradinaj.

„Napisao mi je u jednoj kurtoaznoj poruci da je odlučio da me smeni i da je zadovoljan mojim radom, izrazio puno poštovanje i nadu o nekoj budućoj saradnji“, kazao je Rikalo.

Prema njegovim rečima, Pritšina je shvatila da se nalazi u nezgodnoj situaciji i zato se odlučila za niz mera kako bi „zagorčali život“ srpskom pregovaračkom timu i naterali medjunarodnu zajednicu na neke ustupke“.

„Ono što je najvidljivije je ta taksa, ali ne samo to. Oni su formirali neki tim za dijalog, spustili su odgovornosti na nivo Skupštine, na nivo zakona. Juče su usvojili zakon o dijalogu i njime propisali šta sve može i ne može“, kazao je Rikalo.

Rikalo je rekao i da je Priština usvojenim zakonima uslovila medjuanrodnu zajednicu, budući dijalog i rešenje, time da Skupština i njihov pregovarački tim moraju da imaju poslednju reč.

„To je van svih dogovora i svih tokova briselskog dijaloga“, rekao je on i dodao da kosovski Albanci svakoga dana Srbima pokazuju da im tamo „nema života“.

O političkoj situaciji na Kosovu, Rikalo je kazao da je atmosfera takva da se čeka koja će politička partija koga da prevari, te da je Haradinajeva stranka dobila veliku popularnost zahvaljujući uvodjenju taksi.

„Taj šovinistički nacionalizam je kod njih izuzetno izražen. Imate PDK koja vodi politiku uskladjenu sa medjunarodnom zajednicom i Amerikom. U ovom trenutku je bukvalno izmedju njih ko će koga da prevari. Ako bude Haradinaj ukinuo takse, PDK će dobiti poene i ide se na izbore. Ako Haradinaj bude ostavio takse i te poene koje je osvojio, onda se može dogoditi da proces do izbora još potraje“, ocenio je Rikalo.

Rikalo je kazao da je 20 godina Priština slušala ono što kažu Sjedinjene Američke Države, ali da je poslednja dva meseca taj mehanizam nestao, što je ocenio kao opasno po bezbednost Kosova i svih ljudi koji žive na toj teritoriji.

„Takse će biti ukinute kada zaista pritisak medjunarodne zajednice bude na takvom nivou da oni to moraju da urade. Američki ambasador iza zatvorenih vrata kaže jednu poruku, javnost posle toga kaže nema nikakvog ultimatuma. To su pomešane poruke“, rekao je on.

On je dodao da mu je laknulo kada je smenjen, jer, prema njegovim rečima, zaista je teško boriti se u Prištini za interese svog naroda i kazao da je „osećaj da se borite za svoje i viši interes ono što ga hrani da opstane u toj borbi“.

(Beta)