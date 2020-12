Romčević: Vučić je devalvirao samog sebe, vlast produktivna samo u prozvodnji neprijatelja

Dramski pisac, scenarista i profesor FDU Nebojša Romčević izjavio je da je predsednik Srbije „u svojoj patološkoj potrebi da bude voljen, konačno devalvirao samog sebe, on nema šta da kaže, on ne govori ništa, on pravi incidente, a konačno i ti incidenti postaju samo jedna beskrajna prazna dosada“.

„Njega se sluša samo po kazni ili zadatku“, rekao je Romčević za novi broj nedeljnika NiN, na konstataciju da je strah od korone okupirao život, ali i otvorio prostor za Vučića koji je obeležio svaki naš dan.

Romčević je naveo da „javnost, nažalost, još uvek reaguje na to, gubeći iz fokusa ono najvažnije: rasprodaju države i njenih resursa, prodaju budućnosti našeg potomstva, vezivanje sudbine sve većeg broja ljudi za sudbinu SNS-a, našim novcem, a u njihovom interesu“.

„Sumnjam da čak i ovi mladi SNS poklisari, koji karijere grade na imitaciji vodje, mogu naizust da ponove te besadržajne govorancije. To treba propitivati pre sednice, da se ne potkradu opet neki hektari i belopavlovići“, rekao je Rončević.

Na pitanje o napadima iz vlasti na intelektualce, umetnike, odnosno sve one koji su je kritikovali, Romčević je naveo je „sukob i izmišljanje neprijatelja jedini izlaz vlasti koja nema ni ideja ni rešenja da pokaže svoje postojanje“.

„Napadi su smišljeni da bi javnost imala čime da se bavi nekoliko dana. Situacija bez afera i konflikata bi bila pogubna po SNS, jer bi proizvela dijalog i argumente, pa je proizvodnja neprijatelja jedino u čemu su pokazali zapanjujuću produktivnost“, istakao je Romčević.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.