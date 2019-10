RSE: Uzbunjivač Obradović dobio rešenje o privremenom udaljenju sa posla

Uzbunjivač Aleksandar Obradović, zaposlen u fabrici namenske industrije Krušik Valjevo, koji je medijima prosledio dokumenta koja ukazuju na moguću korupciju u tom preduzeću, dobio je rešenje o privremenom udaljenju sa posla, potvrdjeno je za Radio Slobodna Evropa (RSE) u holding korporaciji Krušik Valjevo.

„Zaposlenom Aleksandru Obradoviću nije izrečena nikakva disciplinska mera, već je u skladu sa važećim propisima doneto rešenje o privremenom udaljavanju sa posla“, rečeno je u Krušiku u odgovoru na pitanje RSE.

Dodaje se da ta mera traje praktično od kada se Obradović nalazi u pritvoru.

„Za vreme trajanja mere udaljenja sa posla Obradović će primati naknadu u visini jedne četvrtine zarade, u skladu sa zakonom. Ova mera će trajati dokle god se Obradović nalazi u kućnom pritvoru“, kažu u holding koncernu Krušik.

Advokat Vladimir Gajić, pravni zastupnik Obradovića za RSE kaže da rešenje o privremenom udaljavanju Obradovića sa posla nije doneto nezakonito.

„Obradović je 7. oktobra 2019. u vreme dok se još nalazio u Centralnom zatvoru u Beogradu, dobio rešenje o privremenom udaljavanju s posla. Holding korporacija Krušik je donela rešenje kojim se on privremeno udaljava s posla, oni na to imaju pravo po Zakonu o radu. To je na neki način i zaštita zaposlenog, jer ukoliko se ne bi pojavio tri dana na poslu, mogao bi da dobije otkaz“, pojašnjava Gajić i dodaje da je ono što zabrinjava to što Obradović u kućnom pritvoru može ostati do pravosnažnog okončanja krivičnog postupka koji se protiv njega vodi.

„To može biti tri dana, a može biti i pet godina“, kaže Gajić.

Aleksandar Obradović se od 14. oktobra odlukom Višeg suda u Beogradu nalazi u kućnom pritvoru. Prethodno je boravio u Centralnom zatvoru u Beogradu nakon što je 18. septembra uhapšen na svom radnom mestu pod sumnjom da je počinio krivično delo odavanje poslovne tajne.

