Rustem Mustafa: Podržavao sam stvaranje Specijalnog suda, izaći ćemo čista obraza

Visoki oficiri Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) izaći će čista obraza iz procesa pred Specijalnim sudom, izjavio je bivši komandant Operativne zone OVK za Lap i bivši poslanik Skupštine Kosova Rustem Mustafa Remi, koji je pozvan da pred Specijalnom sudom 14. januara da izjavu.

On je na društvenoj mreži Fejsbuk napisao da je podržavao formiranje Specijalnog suda, jer je vreme da se završi poglavlje prošlih vremena.

Rustem Mustafa je naveo da je siguran da tokom rata na Kosovu pripadnici OVK nisu činili zločine koji bi se mogli označiti ratnim zločinima, i da je to sugestivna propaganda stvorena o OVK koja će se oboriti.

„Znam da ćemo mi starešine OVK pojedinačno izaći čistog obraza“, napisao je Mustafa na fejsbuku.

Ocenio je da je OVK svoj posao završila 1999. godine, da niko ne treba da koristi akronim OVK niti vreme slave, jer je Kosovo zahvaljujući domaćoj političkoj i vojnoj organizaciji danas slobodno.

„Očekujem da Specijalni sud proširi delokrug i da se gone i privredni kriminal, oni koji su orkestrirano zloupotrebljavali nacionalnu imovinu, javna preduzeća do defunkcionalizacije vitalnih institucija zemlje. Mislim da je bilo koordinacije ‘akademskih i društvenih’ krugova da se defunkcionalizuju sve one funkcije koje su sa mukom stvorene, kao što su sudovi, univerziteti i sve što je davalo duh razvoju i hod napred“, ocenio je Mustafa.

Pored Mustafe Specijalni sud je pozvao još jednog visokog oficira OVK čiji identitet nije otkriven, dva oficira OVK i jednu osobu koja je na odsluženju zatvorske kazne od 20 godina zbog ubistva pet osoba.

