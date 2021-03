Šabić: Dogovor sa Rukavišnjikovom o parku Marina Dorćol nova samovolja vlasti

Nekašnji poverenik za informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ocenio je danas da je dogovor predstavnika beogradske vlasti i vajara Aleksandra Rukavišnjikova o uredjenju „konceptualnog“ parka u Marini Dorćol „još jedna potvrda potpune dominacije političkog voluntarizma i samovolje nad zakonima i pravom“.

„Neshvatljivo je kako su uopšte došli na ideju da sa ruskim vajarem mogu dogovarati realizaciju nepostojećih projekata. O spomeniku kralju Aleksandru nadležni organi Beograda nikad ništa nisu odlučivali. Pravno, taj projekat i ne postoji. A ni urbanistički plan za ‘Marinu Dorćol’ ne postoji, na njemu se tek radi, nije usvojen, što bi u normalnim okolnostima, moralo i razgovor i dogovor činiti bespredmetnim“, ocenio je Šabić za Betu.

On je upitao – koliko će to gradjane da košta?

„Radi se o poslu koji je bez sumnje vrlo veliki, dovoljno je uporediti najavljene dimenzije parka (6,6 hektara) sa na primer dimenzijama parka u ‘Beogradu na vodi’ (1,8 hektara), ili parka Manjež (2,64 hektara). A koliko će radova ruskog vajara na njemu biti postavljeno ne zna se, kao ni koliko će to koštati. To nije saopšteno čak ni okvirno, šta više dato je apsurdno objašnjenje da će se to znati tek kad se ‘preciziraju detalji'“, naglasio je Šabić.

Nezaobilazna su, naveo je i pitanja – „ko i na osnovu kojih ovlašćenja i kriterijuma je izabrao Rukavišnjikova?“

„Evidentan je problem odsustva bilo kakve normalne, neophodne, procedure prilikom izbora. A otvoreno je i pitanje umetničke vrednosti vajarevih dela jer bez obzira na fascinaciju vlasti njim, za vrlo veliki broj gradjana a pogotovo ljudi od struke ta vrednost je sporna. Ali najveći problem koji objektivno diskvalifikuje ovakav izbor je to što su isti vajar i isti predstavnici vlasti bili akteri skandaloznog sakrivanja iznosa javnog novca koji je potrošen za spomenik Stefanu Nemanji“, naveo je Šabić.

On je podsetio da su predstavnici beogradske vlasti i Rukavišnjikov, autor spomenika Stefanu Nemanji na Savskom trgu, dogovorili da će ruski vajar na mestu sadašnje Marine Dorćol, na 6,6 hektara uraditi konceptualni park u kojem bi bili njegovi autorski objekti i skulpture.

Takodje da je sa njim razgovarano i učestvuje u podizanju spomenika kralju Aleksandru Karadjordjeviću koji bi trebalo da bude izmedju zgrada Predsedništva i Starog dvora.

(Beta)

