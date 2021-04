Šabić o Savamali: Vlast se pet godina igra sa principima pravne države

Advokat Rodoljub Šabić ocenio je danas, povodom godišnjice rušenja u beogradskom kvartu Savamala, da se vlast „punih pet godina igra sa principima pravne države“.

Šabić je ocenio da je utvrdjivanje odgovornosti za taj slučaj „egzistencijalni interes svih gradjana“, navodeći da „ako se to jednom dopusti i ostane nekažnjeno, vrlo je verovatno da će se ponoviti“.

„To što se ovde desilo je paradigma nečeg u čemu živimo, bojim se još prilično dugo, ako sasvim legitimno, ne dignemo glas. Ne tražimo ništa više od toga da živimo u skladu sa Ustavom i zakonima a ovde se desilo sve obrnuto“, kazao je Šabić novinarima na konferenciji koju je povodom godišnjice rušenja organizovala inicijativa Ne davimo Beograd.

Ocenio je da je u jednoj zemlji normalno da se menja vlast ali da nije normalno da gradjanin ne može sa izvesnom sigurnošću da računa da će državni organi štititi njegova elementarna prava.

„Ustav ove zemlje garantuje svojinu a neko je ovde pre pet godina srušio relativno veliku privatnu svojinu. Zamislite da su ljudi u fantomkama počeli da ruše vašu kuću, vi biste prirodno zvali policiju u pomoć a sramno je i nedopustivo da tu pomoć niste dobili. Obaveza tih ljudi je bila da smesta dodju i zaštite prava gradjana a oni to nisu uradili“, naveo je bivši poverenik za informacije od javnog značaja.

Ocenio je da je „čitav niz kasnijih činjenica potvrdio da se država stavila potpuno na stranu onih koji su za incident odgovorni i onih koji su ga inspirisali i organizovali“.

„To je na duže staze neodrživo. Kad tad za taj dogadjaj mora da se snosi odgovornost. To je egzistencijalni interes svih nas jer ako se jednom dopusti ovako nešto i ostane nekažnjeno, vrlo je verovatno da će se ponoviti“, dodao je Šabić.

Profesor beogradskog Fakulteta političkih nauka (FPN) Djordje Pavićević ocenio je da rušenje u Savamali predstavlja „jednu vrstu smrti vladavine prava u Srbiji“.

„Posle toga je sve postalo moguće, da nestaju snimci, da ne reaguje policija, da se ne vrše istrage kad je to potrebno. To je nešto što mora ostati u pamćenju. Mi svakog dana otkrivamo nove činjenice šta se ovde zbivalo ali i vezano za prikrivanje slučaja i ubedjen sam da će na kraju odgovarati oni koji su to učinili“, kazao je Pavićević.

Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd ocenio je da je za rešavanje slučaja Savamala „neophodna promena vlasti, odnosno kriminalne ekipe koja je uzurpirala naše društvo“.

„Ovaj slučaj je jako važan a još važnije je da se cela država upregnula u zataškavanje tog čina. Zato pozivam policajce koji znaju šta se ovde desilo da svedoče i pokažu da u Srbiji postoji zdrav deo našeg društva“, kazao je Lazović.

Privatni objekti u Savamali srušeni su u noći neposredno nakon parlamentarnih i lokalnih izbora koji su održani 24. aprila 2016, u vreme kada je Aleksandar Vučić bio premijer.

Kako je ujutru nakon rušenja ispričao čuvar jedne firme, objekte je sa zemljom sravnila grupa ljudi maskiranih „fantomkama“, opremljena bagerima i palicama, koja ga je prethodno vezala.

Ovaj najvažniji očevidac je u medjuvremenu preminuo.

Vučić je tada rekao da je rušenje izveo „kompletni idiot“, ukazujući na najviše gradske ograne. Kako je nedavno izjavio, zemera im što su to radili noću jer bi on „došao sa bagerom u po bela dana, da su ga pitali“.

Gradonačelnik Beograda u to vreme bio je Siniša Mali, a ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

U javnosti se nagadjalo da su izvodjači „noćnih radova“ bili takozvani navijači za koje se sumnja da ih vlasti koriste u sličnim poduhvatima.

U nedavno usvojenoj rezoluciji, Evropski parlament je ponovio poziv vlastima Srbije da reše slučaj Savamala.

Neki od vlasnika porušenih objekata, probaće da zaštite svoje interese pred sudom u Strazburu.

(Beta)

