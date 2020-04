Šabić: Ostavljanje ličnih podataka prilikom prijavljivanja za 100 evra moći će da se …

Bivši Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, sada advokat Rodoljub Šabić kaže da to što će gradjani morati da se prijavljuju da bi dobili pomoć države u iznosu od 100 evra može da se zloupotrebi iz ugla podataka o ličnosti.

Naime, gradjani će prilikom prijave davati i neke lične podatke.

„Postavlja se pitanje kako uopšte ministar finansija zamišlja da to realizuje i na koji način on proverava vaš identitet. Čak i da identitet nije sporan mora da uzme neke lične podatke, kao što su jedinstveni matični broj gradjana (JMBG), broj lične karte, računa…U svakom slučaju to jeste obrada podataka o ličnosti i ona otvara pitanje i upotrebe i moguće zloupotrebe“, objašnjava Šabić za Betu.

Važno je, dodaje, znati i ko su ljudi koji će uzimati podatke i da li su obučeni kako da postupaju s tim podacima, kao i šta će biti s tim podacima i jesu li moguće greške.

„Jako je mnogo primedbi i otvorenih pitanja na koje nema ozbiljnih odgovora. Ako je kriterijum ‘želiš’ ili ‘ne želiš’ šta to znači? Ako se vi javite i predstavite se kao neka druga osoba i date podatke, a uzmimo na primer da većina poslodavaca ima sve potrebne lične podatke zaposlenih – onda je to jedan potez koji nije racionalan. To je moralo da se radi drugačije“, istakao je Rodoljub Šabić.

Osim toga, neozbiljno je, kaže, i to što su prvo obećali da će svakom punoletnom gradjaninu uplatiti po 100 evra pomoći, da bi onda promenili odluku i objavili da će penzioneri i primaoci socijalne pomoći dobiti novac automatski dok će ostali morati da se izjasne.

„U najmanju ruku zvuči neozbiljno i što se to objašnjava time da su neki tajkuni imali primedbe, pa se Vlada odlučila na taj model. Sve i da je tako ne možete zbog par tajkuna maltretirati ostatak gradjana“, naveo je.

On kaže da nije imao pozitivno mišljenje o toj meri ni kada je objavljena. Smatra da je Vlada trebalo da prihvati mišljenje Fiskalnog saveta i da ta sredstva iskoristi na drugačiji način i to tako što će da pomogne onim slojevima kojima je pomoć neophodna i eventualno privredi.

Nema mnogo smisla, ističe, davati taj novac kao pomoć situiranim ljudima.

(Beta)