Šabić: Ukidanjem cenzusa referendum se čini neozbiljnim

Advokat Rodoljub Šabić ocenio je danas da se ukidanjem cenzusa za izlazak potrebnog broja gradjana na referendum za promenu Ustava, šta se predvidja novim predlogom zakona, referendum čini neozbiljnim.

„Nemam mnogo simpatija za takva rešenja jer ona referendum čine neozbiljnim. Uvek bih bio za rešenja, recimo, da je potrebno da izadje 50 odsto birača i da u tom slučaju većina odlučuje“, kazao je Šabić za agenciju Beta.

Šabić je podsetio da su autori Ustava Srbije iz 2006. godine u član 203 uneli odredbu u kojoj piše da za referendum za promenu Ustava nije potreban nikakav cenzus, već da odlučuje većina medju onima koji su izašli na referendum.

On je istakao da to ne znači da je bilo potrebno menjati Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi, čije bi izmene trebalo da budu usvojene do kraja ovog meseca.

„Već je izneto dosta sumnji da je razlog za promenu tog zakona kompanija Rio tinto, koji je projakat koji je podržan od strane Vlade Srbije i izaziva sve više ogorčenja a želi se da se taj projekat potvrdi narodnom voljom“, naglasio je on.

Šabić je naglasio da referendum čini neozbiljnim i to što gradjani treba da iskažu svoju volju u atmosferi, kako je ocenio, u kojoj nemaju nikakve informacije o pitanju o kojima odlučuju.

„Dobro znamo da je naša medijska scena izvitoperena, tu se ne šire ideje i informacije, već je propagandna scena. Vrlo često kod populističkih i totalitarnih sistema bili su kreirani referendumi da bi simbolički bila potvrdjena narodna volja iako je nije bilo“, rekao je Šabić.

Šabić je podsetio na inicijativu ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina za usvajanje zakona o policiji, koji je trebalo da zemeni Zakon o unutrašnjim poslovima i naveoda je taj proces stopiran jer je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da nije zgodno menjati važne zakone pred izbore.

„Kako nije zgodno usvajati zakon o policiji, a jeste zgodno menjati Ustav i Zakon o referendumu“, upitao je on.

(Beta)

