SAD i Makedoniju plaše Rusijom

Rusija u Makedoniji nema nikakvog uticaja, a ponajmanje „malignog“, komentariše za Sputnjik stručnjak za Balkan Georgij Engelhard izjavu zamenika američkog državnog sekretara Džona Salivana da Rusija želi da potkopa Prespanski sporazum između Makedonije i Grčke i da će učiniti sve što je u njenoj moći kako bi blokirala članstvo Makedonije u NATO-u.

Salivan, koji se nalazi u poseti Makedoniji, rekao je da je svima poznato da se Rusija protivi Prespanskom sporazumu i da niko ne sumnja da će ona uraditi sve što može u svom interesu, koji je suprotan interesima građana Makedonije, kako bi zaustavila proces implementacije tog dogovora.

Ruski ekspert smatra da je izjava zamenika američkog državnog sekretara prvenstveno usmerena na makedonsku opoziciju i na nezadovoljne procesom promene imena zemlje.

„SAD faktički pokušavaju da ih zastraše, da ih označe kao agente zle, toksične Rusije. To je slika Rusije koja je stvorena u zapadnoj propagandi, posebno u regionu Balkana, i to ne danas i juče, a i dalje se aktivno koristi. U ovom slučaju, to je pokušaj paralisanja otpora Prespanskom sporazumu i sa njim povezanim ustavnim i zakonodavnim reformama i etiketiranja svih nezadovoljnih kao ’agenata Kremlja‘. Tamo postoji formula ’malignog ruskog uticaja‘ i shodno tome, uz njenu pomoć, predstavnici SAD pokušavaju da zatvore bilo kakvu suštinsku raspravu i prenesu čitavu diskusiju na etiketiranje“, kaže Engelhard.

Ekspert ističe da je čak i samim američkim političarima, koji o tome govore, u potpunosti jasno da Rusija u Makedoniji nema nikakav uticaj, „ni pozitivan, ni maligni“.

„Nagla pojava nekakvog interesovanja makedonske opozicije prema Rusiji bila je uzrokovana isključivo time što je Zapad počeo da vrši pritisak na Skoplje sa zahtevom da promeni ime zemlje i praktično doveo u pitanje njen identitet i stavio pod pretnju budućnost postojanja Makedonije kao jedinstvene države. Barem se na to tako gleda u samoj Makedoniji. Samo iz tog razloga su ljudi koji nisu zadovoljni svim tim dešavanjima počeli da traže gde mogu da izbace svoj očaj, odakle bi mogli da dobiju neku vrstu podrške, a oči nekih su se okrenule prema Rusiji“, navodi Engelhard.

Ruski ekspert zaključuje da ovo nije plod bilo kakvog svesnog i aktivnog napora Rusije da proširi svoj uticaj na Balkanu i stvori bazu uticaja u Makedoniji, već je to reakcija na politiku Zapada i ništa više od toga.

U Moskvi upozoravaju da napori NATO-a i EU u „osvajanju“ Balkana vode ka destabilizaciji bezbednosti u Evropi, porastu tenzija i pojavljivanju novih linija podele.

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je rekao i da se Zapadu žuri da dogovor između Grčke i Makedonije bude realizovan početkom 2019. godine, zbog čega se grubo meša u unutrašnja pitanja Skoplja.

Mnogi u Vašingtonu računaju da bi Makedonija mogla da uđe u NATO do proleća 2020. godine, ukoliko primeni Sporazum sa Grčkom o promeni imena u Republika Severna Makedonija, čime će bi bio rešen decenijski spor između dve zemlje. Na taj način bi Makedonija mogla da postane 30. članica NATO-a.

Američki zvaničnici sve češće ponavljaju da Vašington zabrinjavaju navodni „štetni uticaj“ Rusije na Zapadnom Balkanu i napori Moskve u podrivanju odluke Makedonije da postane članica NATO-a.

(Sputnjik)