Šalenberg: Na kraju dijaloga Kosova i Srbije puna normalizacija i priznanje

Ministar spoljnih poslova Austrije Aleksandar Šalenberg izjavio je danas da dijalog Kosova i Srbije treba da rezultira „punom normalizacijom i priznanjem“ što kako je naveo, uopšte nije sporno.

On je posle sastanka sa kosovskom ministarkom spoljnih poslova Donikom Gervalom ocenio da Kosovo i Austrija imaju „odlične odnose u svim oblastima“.

Pozvao je na ukidanje viza za Kosovo i otvaranje pregovora o članstvu Severne Makedonije i Albanije u EU.

„Austrija će to aktivno tražiti, radili smo to u prošlosti i činićemo to i dalje“, rekao je austrijski ministar spoljnih poslova na konferenciji za novinare u Prištini.

Šalenberg je dodao da situacija u Ukrajini treba da posluži „kao poziv EU da se probudi i pozabavi članstvom zemalja Zapadnog Balkana u svojoj porodici“.

Ministarka spoljnih poslova i dijaspore Kosova kazala je da je u razgovoru sa Šalenbergom izrazila „spremnost i ozbiljnost“ Kosova za proces dijaloga koji će se, po njenim rečima, vrlo brzo okončati ako Srbija ne nastavi sa blokadom.

Austrijski ministar se po dolasku u Prištinu sastao i sa predsednicom Kosova Vjosom Osmani, dok će se oko 15 časova susresti sa premijerom Aljbinom Kurtijem.

(Beta)

