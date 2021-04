Samardžić (SRS): Ponovo izabran direktor lozničke Toplane iako je DRI konstatovala niz …

Potpredsednik Gradskog odbora Srpske radikalne stranke (SRS) u Loznici Nenad Samardžić izjavio je danas da je vladajuća većina u tom gradu ponovo izabrala Miodraga Dišića za direktora JKP „Toplana“ i pored toga što je Državna revizorska institucija (DRI) konstatovala niz nepravilnosti u njegovom radu.

Na konferenciji za novinare u Loznici, Samardžić je kazao da je DRI naveo da je JKP „Toplana“ u 2019. godini obračunala i isplatila 1,5 miliona dinara više naknada angažovanim licima nego što je bilo predvidjeno, kao i da je preduzeće nepravilno obračunalo i uvećalo zarade, naknade, troškove i druga primanja za 1,1 milion dinara.

Samardžić je rekao da je Dišić „na svoju ruku“ zaposlio 10 odsto više radnika nego što je bilo dozvoljeno zakonom.

„Postojala je potreba za tim radnicima, mi to ne sporimo. Medjutim, direktor je mogao to da uradi preko agencija ili omladinskih zadruga a ne na osnovu ugovora o radu čime je prekršio zakon“, istakao je on.

Dodao je zbog toga protiv Dišića pokrenut prekršajni postupak, ali da je presudjeno da plati kaznu od 10.000 dinara, a JKP 50.000 dinara.

„Direktor ne radi kako treba, ne radi po zakonu a i kaznu je platio tako što je skinuo novac sa računa ‘Toplana’. Moralno je bilo bar da platu tu svoju kaznu iz svog džepa“, naglasio je Samardžić.

Samardžić je kazao da je Dišić zloupotrebljavao i službeno vozilo pa je, izmedju ostalog, u više navrata jedan zaposleni išao na privatne medicinske preglede i uz to dobio dnevnice.

(Beta)

