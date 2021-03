Sanda Rašković Ivić: Podlost je uobičajena taktika Vučićeve vlasti

Potpredsednica Narodne stranke Sanda Rašković Ivić izjavila je da je prikazivanje fotografija masakriranih tela na konferenciji za novinare nedopustivo i nenormalno, ali da su „podlost i beskrupuloznost uobičajena taktika aktuelne vlasti“, koja aktivno i intenzivno radi na „potpunom sluđivanju naroda“.

„Marketinški, taj užas dobro dodje vlastima jer se time skreće pažnja sa raznih tema, ne samo sa ‘Jovanjice’ i ‘Krušika’, nego i sa broja umrlih od virusa korona, kao i sa broja ljudi koji su umrli jer nisu mogli da dodju do lekara, kojih je takodje poumiralo kao nigde u svetu“, rekla je Sanda Ivić televiziji Nova S.

Sanda Rašković Ivić, koja je po profesiji psihijatar, rekla je da će „ovolika količina manipulacije i lošeg tretmana dovesti do toga da psihički malo labilniji ljudi padnu u dodatnu krizu“.

„Srbija tek čeka svoje psihijatre i dogodiće se pandemija psiholoških poremećaja, upravo zahvaljujući manipulaciji režima“, rekla je Sanda Rašković Ivić.

Ona je rekla i da je predsednik Srbije upisao školu za trenera, a trebalo bi da ide po svetu i da „diktatorima daje recepte u kojoj meri da pomešaju surovost, laži i manipulacije, pa onda to emituju na televiziji i kako da organizuju navodne državne udare“.

„Vučić bi od toga živeo bolje nego od košarke, a videli smo da ‘lupa banane’ klincima od 10 godina. To govori da je neko ko to radi duboko nesiguran, nesrećan i frustriran. Frojd navodi da se to vuče iz detinjstva, ali ima i nešto do karaktera, a karakter je čovekova sudbina, kako je rekao Heraklit, a ima i nešto i do narcističke ličnosti kod koje postoji potreba za stalnim divljenjem, aplauzom i da se bude veći i da se prevaziđe i drug Tito“, rekla je Sanda Rašković Ivić.

Sanda Rašković Ivić rekla je da „Vučićev problem svakako nije inteligencija“, jer je on inteligentan čovek, ali je „“veliki narcis i njemu su stalno istovremeno potrebni aplauzi i neki neprijatelj, koji je često imaginaran, kao i kod svih narcisa“.

„Kod njega ima i malo mesijanskog sindroma, on spasava i u poplavama, i u Feketiću od snega, donosi vakcine, daje respiratore, hapsi kriminalce, pominje ime Kosmajca kome ‘niko nije smeo da pomene ime’… Svako od nas ima neku patologiju, a rekla bih da kod Vučića sve izlazi iz narcisoidnosti“, navela je Sanda Rašković Ivić.

Potpredsednica Narodne stranke je dodala da su „medjunarodne službe verovatno rekle“ da Veljko Belivuk mora biti zaustavljen.

„Vučić je rekao da su ‘kriminalci prešli crvene linije’, pa šta to znači – ‘malo kriminaluckajte, malo ubijuckajte’, kao što je ranije bilo ‘malo kraduckajte’, pa nema veze ako ubijete nekoga nevažnog, ali ako ubijete nekoga koga nije trebalo, onda je to već druga stvar“, rekla je Sanda Rašković Ivić.

(Beta)

