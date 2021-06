Šapić: Teško je govoriti o savremenicima, ali Vučić ima božiji dar

Novoizabrani potpredsednik Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Šapić izjavio je da „nikad dosad nije video čoveka koji na tako kvalitetan način“, kao predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić, „sagledava stvari, pa čak i one koje mu apsolutno ne idu u prilog“.

„Ne zatvara oči ni pred čim. Vidim da vlada mišljenje opozicionog dela da on (Vučić) ne želi da vidi neke stvari. Ne, on sve vidi i to bih voleo da naučim od njega i da razvijem“, rekao je Šapić za novi „Nedeljnik“.

Jer, dodao je, „samo na taj način možete da menjate stvari i okrećete ih u svoju korist“.

„Eto, to je njegova (Vučićeva) osobina koja je meni fascinantna, iako mislim da je to božiji dar i da se to može jako teško steći ukoliko ga prirodno nemate, ali ću se svakako potruditi na na tome radim“, obećao je Šapić.

Naveo je da „može neko da ga (Vučića) voli ili da ga ne voli, ali ne može da mu ospori da ima evidentne rezultate i najveći politički autoritet od uvodjenja višestranačja“.

„Uvek je teško kada govorite o savremenicima, ali mislim da će iza Vučića tek ostati velike stvari“, smatra Šapić.

Šapić je naveo da smatra da u Beogradu može najviše da pruži: „Činjenica je da imam najviše znanja, iskustava i rezultata iz lokalne politike, na Novom Beogradu i u Beogradu“.

„Da li će period pred nama pokazati i da imam neke druge kapacitete, videćemo. U ovom trenutku, Beograd je svakako oblast u kojoj mogu najviše da dam“, rekao je Šapić.

Govoreći o svom odnosu s zamenikom gradonačelnika Goranom Vesićem, rekao je da „ne želi da pravi nikakav rijaliti“, a „od subote, odkad smo deo iste organizacije, mislim da je mesto za svaku nesuglasicu sa bilo kim, jedino stranački organ. Nema potrebe da razgovaramo preko medija“, rekao je Šapić.

Zamljen da prokomentariše „socijalnu distancu“ oko doskorašnjeg predsednika Odbora SNS za Beograd Nebojše Stefanovića dok ga razvlašćuju, Šapić je rekao da je „juče ušao u tu organizaciju (SNS) i bilo bi pretenciozno i arogantno da se bavi unutarstranačkim stvarima i odnosima o kojima skoro ništa ne zna“.

(Beta)

