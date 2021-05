Šapić: Ujedinjeni ćemo izaći sa najboljima za sve pozicije, zahtevi opozicije moralno …

Predsednik Srpskog patriotskog saveza (SPAS) Aleksandar Šapić izjavio je da je ujedinjenje te stranke i Srpske napredne stranke „posledica želje da se ukrupnjavanjem i stvaranjem snažnije i kvalitetnije organizacije brani ista politika“.

„Ono što mogu da vam garantujem, to je da kako se budu približavali izbori mi ćemo spremati najjaču moguću formaciju za sve važne pozicije u državi. Gde će biti tu moje mesto, pokazaće vreme, a mi ćemo sagledavati sve okolnosti koje budu pratile period ispred nas i izaći sa najboljima“, rekao je Šapić za novi broj NiN-a, na pitanje o budućem gradonačelniku Beograda.

Na pitanje šta će biti sa poslanicima SPAS-a, posle ujedinjenja dve stranke, on je naveo da je svaki poslanik vlasnik svog mandata.

„Oni će se ili priključiti poslaničkoj grupi SNS ili ostati samostalni poslanici“, rekao je Šapić.

Povodom ocena da se ujedinjavanjem dve stranke rešava unutrašnji sukob u SNS-u, rekao je – „nisam upoznat stvarno sa tim stvarima“.

Kazao je i da opozicija ima pravo da traži šta želi, ali da je „dosta diskutabilno s moralnog aspekta, ukoliko tražite stvari koje sami niste doneli kad ste bili vlast“.

„Pravo imaju, ali im ja to ne bih dao. Da se pitam, izašao bih u susret svakom zahtevu dela opozicije koja još uvek preti bojkotom ako pokažu čega to danas nema a bilo je do 2018. i neka se referišu na bilo koji period“, naglasio je Šapić.

(Beta)

