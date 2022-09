Šarović: Vučić je uzrok, a Prajd, siromaštvo i inflacija su posledice (VIDEO)

Predsednik pokreta „Ljubav, vera nada“, Nemanja Šarović, izjavio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić „gej ikona“ i glavni uzrok što se održava Parada ponosa, što nema mleka, što je inflacija velika i što se u Srbiji gorivo najskuplje.

Šarović je rekao da je Vučić za deset godina vlasti omogućio da se gej parada održava svake godine, a da sada tu temu koristi za medijske manipulacije.

O Vučiću je rekao da je „prvo izdaju Kosova i Metohije i priznanje ličnih karata takozvane Republike Kosovo pokrivao pričom o gej paradi i lažima da je Vlada zabranila Evroprajd. Kao što vidimo kad god Aleksandar Vučić kaže da nešto neće dati on to naravno da“.

„Junačio se i govorio je da može da ga zove Putin, Erdogan ili američki predsednik, ali da neće popustiti jer kad država odluči, to je to, a pokazalo se da je on mnogo manji format i da je dovoljno da ga pozove američki ambasador Kristofer Hil i kaže da će Prajd biti održan“, rekao je Šarović.

Ocenio je da je Aleksandar Vučić uzrok, a da su gej parada, slom energetskog sistema, siromaštvo, nestašica mleka i inflacija, samo posledice.

„On je poslao tatu na litije, a ženu i Anu Brnabić na dogadjaje u okviru Evroprajda, tako da je on sa obe strane: i ove za, i ove protiv, a mi u toj farsi ne želimo da učestvujemo“, rekao je Šarović i pozvao gradjane da ne glasaju za Vučića ako ne žele ni parade, ni najskuplje gorivo, ni strah od zime.

(Beta)

