Saša Janković se povukao iz politike

Lider Pokreta slobodnih građana Saša Janković se povukao iz politike.

„Povlačim se sa mesta predsednika Pokreta slobodnih građana i građanskog bloka 381 i iz aktivnog političkog života“, napisao je on na Tviteru.

„Činim to jer neću da delim ljude koji svi podjednako žele da uklone opasan i kriminalizovan režim koji nam je oteo državu. Srbija je naša zajednička domovina i ja hoću da budem kristalno jasan: smatram da zamena jedne greške drugom, makar i manjom, ne donosi prave promene. To je rađeno proteklih 30 godina i rezultate toga danas živimo. Osećaj odgovornosti i iskrenosti mi nalažu da u tome ne učestvujem. Verujem da do bolje Srbije vode političke ideje Pokreta slobodnih građana i Građanskog bloka 381. Osećam krivicu zbog nedostataka rezultata; što naš program, vrednosti i drugačiji način shvatanja politike, uprkos ogromnom radu i žrtvama sjajnih ljudi oko mene, ne dobijaju zamah, već Srbija opet kreće u krug. U vremenu u kom su pogažene sve ljudske vrednosti građanskog društva teško je biti trezven i racionalan. Još je teže izgledati normalno u srpskoj politici, u kojoj ništa nije onako kako izgleda da jeste. Nemam dilemu da li su ciljevi koje smo postavili vredni borbe i nastaviću je kao običan član Pokreta slobodnih građana i na druge načine“, napisao je Janković na Tviteru.