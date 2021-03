Sava Janjić: Bez ishitrenog rešenja za Kosovo i Metohiju

Iguman manastira Visoki Dečani, Sava Janjić izjavio je danas da je svako ishitreno ili nametnuto rešenje za Kosovo i Metohiju (KiM), koje jednostrano privileguje jednu, a oštećuje drugu stranu suštinski neprimenjivo i nepravedno.

Janjić je na svom fejsbuk profilu objavio da rešenje mora biti postignuto obostrano, uz posredništvo Evropske unije (EU), ali i konačnu saglasnost Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

„U protivnom mogući sveobuhvatni sporazum biće presedan bez premca u medjunarodnom pravu“, ocenio je iguman Visokih Dečana.

Podržavajući dijalog izmedju Beograda i Prištine, Janjić navodi da je on važan pre svega radi normalizacije života na KiM i u širem regionu, te da istinski dobitnici u dijalogu moraju da budu obični gradjani, bez obzira na poreklo i veru, a ne političari.

„Nastavak dijaloga u dobroj volji da se unapredi život ljudi, zaštiti ugrožena srpska baština na KiM, zaustavi iseljavanje mladih ljudi i popravi ekonomska situacija je od vitalnog značaja i za Srbe i kosovske Albance“, naveo je, ali i istakao da je dijalog u kojem Srbija treba da „pod pritiskom ispunjava želje druge strane“ – apsurdan.

„Glavni preduslov za dijalog jeste jednako poštovanje prava i sloboda za sve na KiM, a to nije trenutno slučaj“, ocenio je uz opasku da se u potpunosti slaže sa stavom da su ishitrena i nametnuta rešenja apsolutno neprihvatljiva.

„Insistiranje na promeni granica protivno Rezoluciji 1244 UN, kao preduslova za dogovor, je otvoreni poziv za dalji konflikt u celom regionu“, jedno je od takvih rešenja za igumana dečanskog.

„Sveobuhvatni sporazum koji bi ugrozio suštinski opstanak srpskog naroda i SPC, doveo do brisanja srpske istorije, bio bi otvoreni primer političkog diktata, koji bi pre ili kasnije doveo do konflikta koji bi ugrozio ceo region i samu EU. Nijedna normalna i dostojanstvena zemlja to ne bi prihvatila na svojoj medjunarodno priznatoj teritoriji“, istakao je iguman Sava.

Konačno, što se tiče raspoloženja, kako dalje navodi, ogromne većine naroda u Srbiji i srpskoj dijaspori povodom ideje da Srbija eventualno prizna samoproglašenu nezavisnost Kosova, Sava Janjić je podsetio na nedavne reči novog srpskog patrijarha Porfirija rekavši da je referendum o Kosovu izvršen na Vidovdan 1389. godine.

„To nije nikakva parola Crkve koja negira prava drugih, ili poziv na konflikt, već naprosto stav većine naroda Srbije, koji bi, uostalom, bio potvrdjen i eventualnim referendumom. Dijalog Beograda i Prištine je za većinu našeg naroda isključivo tehnički dijalog o načinima unapredjenja života svih zajednica na KiM, a ne razgovor o menjanju granica Srbije“, zaključio je otac Sava.

(Beta)

