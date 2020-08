Sava (Janjić): Kosovske vlasti ne menjaju odnos prema Srbima i SPC

Iguman manastira Visoki Dačani Sava (Janjić) ocenio je večeras da poslednja zbivanja koja se tiču tog manastira, kao i slučaj vladike raško-prizrenskog Teodosija kome nije bio dozvoljen ulaz na Kosovo, pokazuju da se odnos prema Srbima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi ne menja.

„Vidimo da se ti (kosovski) zakoni krše, da se ne poštuju sudske odluke, vidimo da se svaka prilika koristi da se naš život učini komplikovaniji i teži. Medjutim, mi smo čvrsto rešeni da ovde ostanemo, da živimo sa našim narodom kao što smo vekovima živeli“, rekao je iguman Sava za Radio televiziju Srbije.

On je rekao da očekuje od medjunarodnih predstavnika i od predstavnika vlasti u Beogradu da preduzmu sve potrebne mere kako bi obavestili nadležne u svetu o kakvom se ponašanju radi i da se ne poštuju osnovni dogovori i pravila.

Kako je podsetio, eparhija je povodom izgradnje puta unutar zaštićene zone manastira, apelovala na predstavnike medjunarodne zajednice da utiču na predstavnike kosovske vlade i posebno na lokalnu opštinu koja stoji iza tih radova.

„Koliko sam obavešten i dalje teku nastojanja da se to zaustavi“, rekao je iguman Sava, ističući da je izvodjenje ovih radova zabranjeno po Zakonu o specijalnim zaštićenim zonama, i da se ne poštuju manastirska prava potvrdjena sudskom odlukom.

On je naveo da je to neprimereno ponašanje prema manastiru, i da to ruši poverenje i ne izgradjuje dobre odnose.

„Uvek smo se trudili da imamo korektan odnos prema našim susedima i svima, ali i neprimereno prema medjunarodnim predstavnicima, a pokazuje se da kosovske lokalne vlasti, ovde konkretno opštinske, krše i sopstvene zakone“.

On je podsetio i da je episkop Teodosije sinoć vraćen sa punkta Jarinje, kad mu šef kosovske carine u toj smeni „vrlo arogantno“ nije dozvolilo da nastavi put u manastir Visoke Dečane sa dve kantice meda, poklon manastiru, vrednosti ispod 150 evra.

„Vladika je pred svima tamo ponižavan, morao je da se vrati i ostavi med, ali su mu kasnije opet pretresli kola“, rekao je iguman Sava, navodeći da takav odnos prema pravoslavnom episkopu na Kosovu nije zabeležen u poslednih 20 godina.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.