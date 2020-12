Savet ministara EU zaključio da nema uslova za otvaranje poglavlja s Beogradom

Savet ministara Evropske unije je zaključio da nisu ispunjeni uslovi da se otvori neko novo poglavlje u pregovorima o članstvu sa Srbijom i potrebno je da za to dodje do napretka u pitanjima demokratije, nezavisnosti pravosudja, slobode izražavanja i medija, izjavio je danas u Briselu nemački ministar za Evropu Mihael Rot.

On je to rekao na završetku dvodnevnog zasedanja šefova diplomatija EU i time odgovorio na pitanje novinara šta je zakočilo da se otvori bar jedno poglavlje u pregovorima s Beogradom.

Rot je naglasio da „otvaranje poglavlja pregovora o članstvu s EU nije neki velikodušni poklon Brisela i to ne zavisi od Berlina, već od ostvarenog napretka, a potrebna je i da predlog Evropske komisije usvoje jednoglasno sve članice, tako da se ovori novo poglavlje“.

„Savet ministara je zaključio da uslovi za nisu dovoljno ispunjeni da se otvori neko novo poglavlje“ u pregovorima sa Srbijom, stavio je do znanja nemački ministar za Evropu.

„Ako se u raspravama“, objasnio je Rot, „utvrdi da je u ključnim pitanjima pluralizma medija, demokratije, političkog pluralizma, slobode izražavanja, pomirenja u regionu, nezavisnost pravosudja došlo do dovoljnog napretka, ne bi bilo jako teško ići dalje i otvarati pregovaračka poglavlja“.

„Ali to ne zavisi od nas, nije to u našim rukama, to naravno zavisi od zemalja kandidata za članstvo“, zaključio je nemački ministar za evropska pitanja.

(Beta)

