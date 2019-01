Savez za Srbiju: Bujošević i Stefanović pokazali da su verni gospodaru Vučiću

Savez za Srbiju saopštio je danas da su generalni direktor RTS Dragan Bujošević i urednik Nenad Lj. Stefanović, saopštenjem koje je RTS uputio, pokazali da skrivaju stvarnost od naroda Srbije i da su karijere vezali uz najgori režim.

„Poslednjim saopštenjem su Bujošević i Stefanović pokazali da su verni gospodaru Vučiću, da skrivaju stvarnost od naroda Srbije i da su vezali svoje karijere uz najgori režim i najgoru medijsku sliku u istoriji Srbije“, navodi se u saopštenju Saveza za Srbiju povodom saopštenja RTS-a objavljenog na sajtu javnog servisa zbog kritika koje im se upućuju.

Iz Saveza ocenjuju je da je RTS „otišao korak dalje u beščašću“.

„Nema po Bujoševiću i Stefanoviću nikakvih problema, niti krivice RTS, što skoro sedam godina ne postoji opozicija na Javnom servisu, što se pojavljujemo svake tri nedelje sa predstavnicima režima koji nam ne dopuštaju da bilo šta kažemo i da time dobijemo mogućnost da nas Srbija čuje i vidi“, navode iz Sveza.

Kako se dodaje, ne vide čelnici Javnog servisa problem u tome što predstavnici režima dolaze na RTS kao ministri i predsednici, a onda napadaju i lažu o nama, bez mogućnosti da im odgovorimo.

„Njima je u redu što mi demantije laži režimlija na RTS moramo da dobijamo samo sudskim putem. Njima je potpuno normalno da je predsednik Vučić u njihovim informativnim emisijama više od bilo koga, od bilo koje druge vesti, od bilo kog dogadjaja, čak i kad tu nema vesti“, ističe se u saopštenju.

Iz Saveza su pitali „zar rukovodstvu RTS nije neobično da čovek koji je tad tražio ukidanje serije ‘Rodjak sa sela’ i emisije ‘Upitnik’, sad gostuje svako drugo jutro na Javnom servisu, ili to da novinarski ne nalaze opravdanim da kažu ijednu reč o poklanjanju PKB, objektu na Kopaoniku, svinjariji sa Aerodromom Beograd ili poklanjaju zemlje po Srbiji, o naprednoj korupciji i kriminalu i drugim temama značajnim za gradjane koji plaćaju pretplatu?“

„Zaboravljaju Bujošević i Stefanović da se u to ‘odvratno’ vreme pre 2012. godine na RTS mogla videti debata izmedju vlasti i opozicije svake nedelje, da su čelnici SNS gostovali u centralnom Dnevniku i da niko nije pokušavao da ih ukloni iz etra. Gospodo Bujoševiću i Stefanoviću, nemojte ljude plašiti našom silom nad zgradom RTS, jer je neće biti. I to vi koji ste došli na RTS posle nasilja nad istom tom zgradom, izazvanog kradjom glasova, represijom i diktaturom jednog drugog čoveka 2000. godine“, ističu iz Saveza.

(Beta)