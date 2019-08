Savez za Srbiju: Strah kod gradjana još veći nego u vreme Miloševića

Predsednik Stranke slobode i pravde (SPP) Dragan Djilas izjavio je večeras da ta stranka neće ići na okrugli sto vlasti i opozicije u ponedeljak na Fakultetu političkih nauka, navodeći da je taj ponedaljak dobar primer šta se dešava jer se razgovara o medijima a mediji ne prisustvuju.

„To je nonsens“, rekao je Djilas na tribini, u kojoj su učestovali predstavnici Saveza za Srbiju i predstavnici civilnog sektora.

On je rekao da nema uslova za izbore, navodeći da u Srbiji gradjani ne smeju da izraze slobodnu volju, da vlada veliki strah, dodajući da ovako kao danas nije bilo ni u vreme Slobodana Miloševića.

Prema njegovim rečima, u takvim okolnostima besmisleno je razmišljati o izlasku na izbore, jer bi to samo „legitimisalo vlast Aleksandra Vučića“.

Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac je rekao da niko ne dovodi u pitanje bojkot, on je 99 odsto izvestan, ali bojkot vidi kao Sud za ljudska prava u Strazburu.

„Do tog suda možete doći tek kada iscrpite pravna sredstva, do bojkota možete doći kad iscpete sve politička sredstava“, rekao je Lutovac.

Prema njegovim rečima, radi se o tome kako da „proširimo margine bojkota, ako pokažemo da smo spremni da učinimo sve da dodjemo do slobodnih izbora i ne uspemo u tome mi ćemo te margine proširiti“.

On je rekao da je veliki broj apatičnih, neodlučnih gradjana i da bi se oni ubedili da je bojkot potreban, „morate pokazati da ste učinili sve do vas da do njega ne dodje“.

„Vlast je učešćem na okrugom stolu priznala da nema uslova za fer izbore. Sa vlastima se može razgovarati samo o sprovodjenju uslova koje je predvideo ekspertski tim“, rekao je Lutovac.

On je naveo da niko ne veruje da je Vučić spreman da „učini ono što je neophodno, da vrati gradjanima ono što im pripada“.

Predstavnik Narodne stranke, advokat Vladan Gajić je rekao da je okrugli sto pokušaj da se stvori privid dijaloga i da nanosi štetu opoziciji, kao i da je uveren da će brzo propasti.

„Bojkot je investicija u opoziciju i gradjane“, rekao je Gajić.

Socilog Jovo Bakić je rekao da će za njega biti pobeda kada „oni budu plivali po Savi i Dunavu“, kao i da se to neće desiti dok medjunarodni činioci to ne „aminuju“.

Na to su mu predstavnici SZS prigovorili da je to „suviše oštro“, kako je rekao Gajić, dodajući da se opozicija ne zalaže za to, a reagovao je i Djilas na šta je Bakić rekao da je mislio na plivanje „ledjno, karaul, kako već znaju“.

„Moramo stati ispod zastave bojkota, to je naša zajednička snaga“, rekao je jedan od organizatora protesta Jedan od pet miliona Srdjan Marković.

(Beta)