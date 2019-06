Savez za Srbiju traži ostavku ministra prosvete zbog afere sa testovima za malu maturu

Savez za Srbiju zatražio je danas od ministra prosvete Mladena Šarčevića da podnese ostavku zbog afere sa testovima za malu maturu kao i da budu razrešeni direktori svih pet beogradskih škola u kojima su otvarani rezervni testovi u okviru završnog ispita za učenike osmih razreda.

Navodeći da je Šarčević na tu funkciju došao sa pozicije direktora privatne osnovne škole „isključivo zahvaljujući privatnom poznanstvu sa Aleksandrom Vučićem“, iz Saveza za Srbiju su ocenili da su njegov mandat na čelu Ministarstva prosvete obeležile „skandalozne izjave i potezi koji su kulminirali uvodjenjem dualnog obrazovanja“.

„Sve to je odavno bilo dovoljno da ministar Šarčević napusti funkciju koje nije dostojan, ali on to nije uradio. Iako svesni činjenice da ostavke, i pored umešanosti u ozbiljne afere, nisu podnosili ni Nebojša Stefanović, Aleksandar Vulin, Zorana Mihajlović i Ana Brnabić, očekujemo da će posledice po svu decu koja su danas došla na polaganje ispita biti dovoljan razlog da ovaj čovek napokon ode sa funkcije koje nije dostojan“, stoji u saopštenju.

Polaganje testa iz matematike u okviru završnog ispita za učenike osmih razreda odloženo je preventivno za četvrtak, 20. jun, jer su se na društvenim mrežama pojavili testovi pisani rukom, rečeno je agenciji Beta u Ministarstvu prosvete.

Ministar prosvete Mladen Šarčević potvrdio je da je test „provaljen“, ali je naveo da je sistem zatajio negde na terenu, u nekoj školi, uprkos tome što su Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i Ministarstvo prosvete dobro uradili svoj posao.

(Beta)