Savović: Javni tužilac Stefanović je izjavama predsednika Srbije dobio političku zaštitu

Tužiteljka Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu Bojana Savović ocenila je danas da je javni tužilac Nenad Stefanović izjavama predsednika Srbije Aleksandra Vučića „dobio političku zaštitu“.

Komentarišući Vučićevu izjavu da se protiv Stefanovića vodi „politička hajka“, Savović je za agenciju Beta rekla da su njeni istupi u javnosti, od kada joj je oduzet predmet malverzacija u preduzeću „Elektroprivreda Srbije“ (EPS), bili njena „ljudska reakcija na javno izgovorenu laž i reakcija struke na nasilje koje se sprovodi“.

„Iako ovo nije politička hajka na javnog tužioca Nenada Stefanovića, jasno je da je on dobio političku zaštitu. Kada je Stefanović javno iznosio neistine, ja ga nisam optuživala da je to politički napad na mene, a kada se branim od tih neistina, onda je to politički napad na njega“, ocenila je Savović.

Tužiteljke beogradskog VJT Bojana Savović i Jasmina Paunović skinute su sa predmeta malverzacija u EPS-u koji je doveo do hapšenja šest osumnjičenih da su oštetili to preduzeće za 7,5 miliona dolara, nakon čega su premeštene iz Odeljenja za borbu protiv korupcije u prvostepeno Odeljenje za opšti kriminal, za šta tvrde da je odgovoran javni tužilac Stefanović.

VJT je saopštilo da su tužiteljke premeštene u okviru „redovnog usklađivanja Godišnjeg plana“, dok je Stefanović nedavno podneo zahtev povereniku Državnog veća tužilaca za „zaštitu od nedozvoljenog uticaja pojedinih medija i političara koji nekoliko dana iznose neistinite tvrdnje o postupanju“ tog tužilaštva.

(Beta)

