SBB : Gradjanin Aleksandar Vučić treba da se informiše pre nego što priča o temi

Kompanija SBB poručila je „gradjaninu Aleksandru Vučiću“ da se, kada već govori na televiziji sa nacionalnom frekvencijom, u terminu predvidjenom za predsednika Srbije, prvo temeljno informiše o problemu koji je nastao zbog nerealnog zahteva vlasnika TV Prva i B92 za nastavak saradnje.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pravdao se da je preporuku SBB korisnicima da predju na usluge Supernova, kompanije Telekom Srbija, izgovorio kao gradjanin, a ne kao nosilac najviše državne funkcije i da na to ima pravo, pa je SBB saopštila da „gradjanin Vučić očigledno nije znao, da je od SBB zatraženo 38 miliona evra godišnje, za nešto što je plaćano 50.000 evra“, pa je možda zato izgovorio da „SBB neće prihvatiti ponudu koja je skoro za džabe“.

„Ono što bi gradjanina Vučića moralo da zabrine je da SBB kao jedan od najvećih investiora sa 2.000 zaposlenih, koja je samo prošle godine platila 40 miliona evra poreza u budžet Srbije, nema ravnopravne uslove poslovanja u zemlji čiji je Vučić predsednik“, dodaje SBB.

Kompanija je u saopštenju informisala Vučića da je juče prihvatila ponudu vlasnika i rukovodstva TV Prva i B92, da ih distribuira po ceni koju su javno saopštili da bi prihvatili, a to je cena niža od one koju SBB plaća TV Pink, te da će se, ako biznismen Srdjan Milovanović ispuni svoje javno obećanje, distribucija dva kanala sa nacionalnom frekvencijom nesmetano nastaviti i to besplatno.

(Beta)

