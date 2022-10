Šef Vojnog komiteta NATO-a: Poštujemo izbore Srbije, saradnja uzajamno korisna

Predsedavajući Vojnog komiteta NATO-a, admiral Rob Bauer izjavio je danas u Beogradu da alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije kao izbor suverene države koji ne narušava međunarodni poredak i ukazao da je saradnja dve strane uzajamno korisna.

U intervjuu agenciji Beta, Bauer je istakao ulogu Kfora u očuvanju stabilnosti na Kosovu i izrazio nadu da će spor Beograda i Prištine oko registarskih tablica biti rešen dijalogom.

Povodom ruskog rata protiv Ukrajine, on je rekao da eventualni napad Rusije na neku članicu NATO-a predstavlja „crvenu liniju“ za direktni vojni angažman alijanse u tom sukobu.

Upitan kako na saradnju Srbije i NATO-a utiče ruski rat protiv Ukrajine, imajući u vidu vojnu neutralnost Srbije, ali i odbijanje Beograda da uvede sankcije Moskvi, Bauer je rekao da NATO „poštuje izbore koje jedna suverena država pravi, ako su oni u skladu sa međunarodnim poretkom zasnovanim na pravilima“.

„To je početna tačka odnosa, da poštujete izbore koje jedna država pravi, a u slučaju Srbije to je vojna neutralnost. Sankcije (Rusiji) su važna stvar u pogledu međunarodnih odnosa, ali to je pitanje Srbije“, kazao je Bauer, bivši prvi čovek oružanih snaga Holandije.

On je naveo da je odnos Srbije i NATO-a „star“, da dve strane 16 godina sarađuju u okviru Partnerstva za mir, ocenivši da je reč o uzajamno korisnoj saradnji.

„Ako govorimo o praktičnoj vojnoj obuci i ekspertizi, saradnja sa NATO-om pomaže Srbiji da bude efikasnija u operacijama UN ili EU. Stvari koje radimo zajedno ne vode nužno ka saradnji Srbije i NATO-a u operacijama, već pomažu Srbiji da bude efikasnija u drugim operacijama, od čega koristi ima i NATO“, naveo je.

Bauer je rekao i da NATO ništa ne nameće Srbiji, već da joj pomaže da unapredi sopstvenu bezbednost i sposobnost da se brani i da pomaže u mirovnim operacijama širom sveta.

„Mislim da je važno da istaknem da smo mi ovde da pomognemo Srbiji na njenom putu ka unapređenju oružanih snaga, unapređenju njene bezbednosti, unapređenju njene sposobnosti da se brani i sposobnosti da pomaže u mirovnim operacijama širom sveta. Mi pomažemo na osnovu zahteva (koje dobijamo) od Srbije, nismo ovde da bilo šta nekome namećemo“, kazao je Bauer.

Dodao je da njegova poseta Srbiji, tokom koje je razgovarao sa najvišim zvaničnicima, pokazuje da NATO „želi da nastavi dugogodišnji odnos sa Srbijom, sa njenim liderima, sa njenom vojskom“.

Bauer je rekao da u svetu raste broj sajber pretnji i dodao da je to jedna od oblasti u kojima bi Srbija i alijansa mogli da povećaju saradnju.

„Vidimo da postoji povećanje sajber pretnji u svetu. Kada je reč o državnim entitetima, na Zapadnom Balkanu takve pretnje dolaze pre svega od Rusije i Kine. Važno je da razumemo šta su te pretnje i da pričamo o načinima kako možemo da učinimo vaše organizacije otpornijim kako bi vlada ili neka državna institucija mogle da nastave da funkcionišu u slučaju hakerskog napada“, kazao je NATO admiral.

Povodom situacije na Kosovu, Bauer je rekao da je uloga Kfora „da osigura bezbedno okruženje i da zaštiti sve ljude na Kosovu, uključujući Srbe“ i dodao da će ta misija predvođena NATO-om nastaviti to da radi.

„Tenzije sada ponovo rastu jer se približava 31. oktobar, kada ističe rok (za preregistraciju srpskih tablica). Nadam se da će rešenje biti postignuto kroz dijalog a ne kroz eskalaciju“, naveo je Bauer.

On je ukazao na veliki značaj Kfora za očuvanje stabilnosti na Kosovu.

„Pitanje registarskih tablica je i u septembru dovelo do tenzija, KFOR je tada imao ključnu ulogu u obezbeđenju deeskalacije situacije. Na putevima su bile postavljene barikade, bilo je puno gnevnih ljudi, komandant Kfora je lično otišao tamo, pričao sa svim stranama i obezbedio da dođe do deeskalacije i dijaloga umesto eskalacije“, kazao je admiral.

Upitan koje su „crvene linije“ za NATO kad je reč o direktnom vojnom angažmanu u ruskom ratu u Ukrajini, Bauer je naveo da bi to bio „napad Rusije na neku članicu alijanse“.

„Ako postoji ‘crvena linija’, to je naša teritorija, to je teritorija NATO saveznika. Ako bi Rusi napali NATO, to bi bila ‘crvena linija'“, kazao je Bauer.

On je rekao da NATO pokušava da uradi dve stvari, da pomogne Kijevu da se odbrani od agresora i da spreči da se konflikt proširi izvan Ukrajine.

„NATO nije u ratu sa Rusijom, to je veoma važno. NATO pokušava da uradi dve stvari. Prvo, da pomogne Ukrajini da se odbrani od agresora, a to je Rusija. Rusija je izvršila invaziju na suverenu zemlju sa međunarodno priznatim granicama. Zato, prema Povelji UN, Ukrajina ima pravo da se brani. Drugo, želimo da zadržimo konflikt u Ukrajini, da se ne proširi po regionu“, naveo je.

(Beta)

