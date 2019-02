Sergej Trifunović: Protesti su nezaustavljiva reka, gradjani se oslobodili straha

Lider Pokreta slobodnih gradjana (PSG) Sergej Trifunović ocenio je danas da su protesti širom Srbije „nezaustavljiva reka“ i dokaz da su se gradjani oslobodili straha.

Trifunović je u Kragujevcu, gde je posetio odbor Šumadijske regije koja ga je kandidovala za predsednika PSG, rekao da energija gradjana Srbije sve više raste što kako je naveo, potvrdjuje činjenica da se od juče protestuje u 67 gradova.

„Osim što je ubila institucije, sistem i što se bavi kriminalnim radnjama, ova garnitura na vlasti je zavela neki strah. Taj strah je bio parališući da se uradi bilo šta. Vi ne možete da radite bilo šta u strahu. Ono što je jako bitno za početak je da se taj strah razbio“, rekao je Trifunović novinarima.

On je ocenio da Srbiji nedostaje „sve elementarno“ da bude demokratska zemlja jer se kako je rekao, „od Slobodana Miloševića naovamo radilo na uništenju svega i to dobro“.

„Mi imamo na vlasti faktički ljude iz 90-tih godina i to omiljene Miloševićeve pajace, dakle Šešelja i njegove učenike. Nisam prorok niti mesija pa da znam šta će se i kako dalje dešavati ali čvrsto verujem da će se dogoditi ono što treba – da će ekipa na vlasti otići a sa njom cela ta čuma koju vučemo od 90-ih“, rekao je lider PSG.

Komentarišući kampanju koju je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokrenuo širom zemlje, Trifunović je rekao da ne zna na šta je vlast sve spremna, ali i dodao da misli da je u panici.

„Kažu lovci, da je ranjena divlja svinja najopasnija. Ne znam koliko je ova divlja i ne znam koliko je svinja, ali – polako. Videćemo“, rekao je Trifunović.



Navodeći da je „prilično levičarski nastrojen“, lider PSG je ocenio da pokret treba da uključi i levičare i desničare zato što kako je rekao, „i jedni i drugi treba da nadju najmanji zajednički sadržalac“.

„I levičaru i desničaru je stalo da ima pruge, puteve, pravosudje koje funkcioniše, prosvetu koja funkcioniše. A sada, da li kući drži sliku Draže Mihajlovića, Dimitrija Ljotića ili Broza ili ne znam Koče Popovića, to je potpuno nebitna stvar“, rekao je Trifunović.

Po njegovim rečima, Srbija je dosta snage, volje, energije i nažalost ljudi izgubila za poslednjih 30 godina deleći se na desničare i levičare, četnike i partizane.

„Mi smo strašno zavadjeni što bi rekao Matija Bećković na ovo i na ono, i upravo je to jezivo. To ja pokušavam da pomerim, da iznivelišem, to su nepostojeće razlike“, rekao je Trifunović.

On je kazao da ovo nije vreme novih podela u Srbiji nego spajanja, uz ocenu da mu je podela od 90-tih „preko glave“.

„Ja samo znam šta je pravo i šta nije. Ovo što radi državni aparat nije pravo, a ovo što ljudi rade izražavajući nezadovoljstvo na ulici to je pravo. Medju njima ima i levičara i desničara. To je ono što je rekao Boško Obradović, ako Goran Marković i ja ne budemo šetali zajedno – ići ćemo odvojeno. Apsolutno je genijalna rečenica šta god mislili o Bošku Obradoviću i Goranu Markoviću, ali mislim da je to jako tačno“, kazao je Trifunović.

