Server: Očekujem da se Vučić ne ispreči procesu koji se na Kosovu vodi za ubistvo Ivanovića

Američki stručnjak za Balkan Danijel Server rekao je da očekuje da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne ispreči napretku procesa koji se na Kosovu vodi zbog ubistva Olivera Ivanovića.

„Kako će Srbija reagovati na informaciju o podizanju optužnice za ubistvo Olivera Ivanovića na Kosovu – pitanje je za predsednika Aleksandra Vučića. Ta reakcija ne zavisi od Marka Djurića (direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije), izjavio je za Glas Amerike Danijel Server, profesor vašingtonskog Univerziteta Džon Hopkins.

Pošto je kosovsko Specijalno tužilaštvo saopštilo da je podiglo optužnicu protiv šest osoba i da tražaga za još tri koje su u bekstvu Djurića je ocenio da je reč o politički režiranom procesu.

Server, medjutim, upravo aktuelni trenutak vidi kao mogućnost za saradnju dve strane.

„Očekujem da će se Aleksandar Vučić žaliti, ali se nadam da se neće isprečiti napretku procesa i da će saradjivati u pronalaženju preostale tri osobe za kojima je rapisana poternica. I shvatiti da nema drugog načina da se ta stvar okonča. U nadležnosti Kosova je da primenjuje zakon na svojoj teritoriji, a za Srbiju isto važi na njenoj teritoriji“, rekao je Server.

On je dodao da bi „stvar mogla otići u oba smera“ i da to „zavisi od političke volje Beograda, i do neke mere, Prištine“.

„Ali, mislim da bi odluku o tome, može li se ovo iskoristiti kao iskorak u pravom smeru, trebalo tražiti u Beogradu. Ukoliko protiv šestoro uhapšenih ima čvrstih dokaza treba im suditi na Kosovu – Beograd se sa time saglasio političkim sporazumom iz 2013. godine. To nije tema o kojoj se može razgovarati – to je obećanje koje Beograd treba da ispuni“, rekao je Server.

Američki stručnjak za Balkan rekao je i da pretpostavlja da su dve strane saradjivale u istrazi ubistva Olivera Ivanovića jer mu je, kako je naveo, teško da zamisli da bi dosadašnja hapšenja osumnjičenih mogla biti sprovedena bez značajnijeg otpora na severu Kosova.

Upitan može li se očekivati bilo kakav iskorak u saradnji, imajući u vidu da je prema ranijim tvrdnjama kosovskih zvaničnika, jedna od glavnoosumnjičenih osoba u tom predmetu – Milan Radoičić, visokopozicionirani funkcioner Srpske liste Server je rekao da „saradnja treba da postoji i da je već ima“ ali da će se videti „koliko daleko bi to moglo otići u slučaju Radoičića“.

Prema njegovim rečima podizanje optužnice moglo bi imati pozitivne posledice na pregovore Beograda i Prištine, ako ih uopšte bude. Dodao je da se nada da će dve strane saradjivati u nastojanjima da osude ubice Olivera Ivanovića i da je došlo vreme da pravda bude sprovedena.

