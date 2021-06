Server: Sastanak Vučić-Kurti u Briselu pozitivan signal

Američki profesor Danijel Server (Daniel Serwer) ocenio je danas da sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Aljbina Kurtija (Albin) u Briselu predstavlja „pozitivan signal“ i dodao da od njihovog prvog razgovora nije trebalo očekivati preveliki učinak.

„Pohvalno je što se to dogodilo, ali nije dobro što imaju potrebu da jedan o drugom govore u negativnom kontekstu. To ne doprinosi ishodu za šta će biti potrebno to da promene“, rekao je Server u intervjuu za Glas Amerike (Voice of America – VoA).

Server, profesor na Univerzitetu Džons Hopkins i stručnjak za Balkan, rekao je da je Vučić jasno stavio do znanja da nije spreman da preduzme odvažne korake poput priznavanja nezavisnosti Kosova pre narednih predsedničkih izbora u Srbiji.

Stručnjak, koji je izrazio uverenje da će Srbija i Kosovo postići rešenje, ocenio je da je potrebno da se „dogodi mnoštvo stvari pre stvarnog rešenja spora“.

„Ne očekujem da će ikada više Beograd upravljati Kosovom. O tome nema govora, ali mislim da mogu biti prijateljske zemlje i nadam se tome. Nema smisla da se diplomatski ili vojno sukobljavaju“, rekao je Server.

Stručnjak je o protivljenju nekih zemalja Evropske unije da bude otvoreno novo poglavlje u procesu pristupanja Srbije Uniji rekao da to pokazuje da Srbija ne sledi svoje evropske ciljeve.

„(Srbija) klizi u smeru autokratije, jer je sve manje slobodnih medija, slobode za civilno društvo i manje posvećenosti dijalogu sa Kosovom“, ocenio je Server i dodao da se Srbija u negativnom kontekstu meša u unutrašnje stvari Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Prema njegovim rečima, usaglašavajući se sve više sa Rusijom u vojnom, a Kinom u ekonomskom smislu, Srbija pokušava više sebi da da na značaju.

„Zapad medjutim smatra da to nije uspešna formula za ulazak u Evropsku uniju. Tako da mislim da su evropski ciljevi Srbije pod sumnjom. Predsednik Vučić je izabran u kampanji koja je garantovala te ciljeve, ali čini se da biračko telo nije zainteresovano da ga kazni zbog manjka napretka. Srećni su što su im dostupne vakcine iz Rusije i Kine“, dodao je Server.

(Beta)

