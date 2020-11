Siniša Kovačević: Dijalog sa vlastima je kao razgovor sa džeparošem

Potpredsednik Narodne stranke, reditelj Siniša Kovačević izjavio je da bi najmanja stavka koja bi trebalo da bude postignuta dijalogom vlasti i opozicije pristup elektronskim medijima i to ne samo Radio televiziji Srbije (RTS) kao državnoj televiziji nego i svim drugim televizijama sa nacionalnom frekvencijom.

„Da za svagda razbijemo mitologemu da su to privatne televizije. Ako ste svoj privatni stan iznajmili nekom, to ne znači da je on vlasnik stana, da može da loži parket i drži kokoške na terasi. Ništa tu nije privatno, osim zgrade i tehnike“, rekao je Kovačević, za list Danas.

Govoći o dijalogu sa predstavncima vlasti, on je naveo da će biti teški razgovori sa osobama bez kredibiliteta.

„To su kao pregovori sa džeparošem, odustali ste od novca, ali ga molite da vam vrati bar dokumnenta. Tu je prisustvo policije neophodno“, rekao je Kovačavić.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.