Siniša Kovačević: Imponuje mi što sam dobro plasiran u istraživanjima, ali neću se kandidovati

Potpredsednik Narodne stranke Siniša Kovačević izjavio je danas da mu imponuje što je „najpopularniji od nepolitičkih ličnosti“ u anketi o mogućim kandidatima za predsednika Srbije, koju je obavila „Nova srpska politička misao“ Djordja Vukadinovića, ali da ne namerava da se kandiduje.

„To nije moja tabla žita, to nije moj kukuruz. Nipošto ne bih prihvatio kandidaturu jer smatram da ima daleko kompetentnijih ljudi za taj posao i ta vrsta političkog angažmana me uopšte ne interesuje“, rekao je Kovačević televiziji Nova S.

„Ulazak u kuću na Andrićevom vencu shvatio bih kao odlazak kod ginekologa. To nije intelektualni i politički prostor koji me zanima, a još manje bih sebi dopustio da ulazim u nešto za šta nisam intelektualno spreman. To je nešto što ja svojim obrazovanjem ne pokrivam. To je kao kada bi vam neko ponudio da dirigujete filharmonijom, vi kažete da ne znate to da radite, a oni vam kažu da su tamo školovani muzičari i da vi samo mašete rukama“, dodao je Kovačević.

Kovačević je rekao da ne bi znao da komanduje vojskom i da ne poznaje dovoljno ustavno-pravni poredak i medjunarodne odnose, a da mu „ne pada na pamet“ da sada edukuje sebe da bi uspešno obavljao tu funkciju ili komandovao vojskom.

„Mislim da je moja odgovornost da radim ono za šta sam dobio božanske darove. To je kao kad vam Bog da dar da trčite bosi na plaži bez ikakvog treninga 11 sekundi na sto metara, onda je vaša obaveza da budete Jusein Bolt i da pobedite na Olimpijadi i postavite svetski rekord“, dodao je Kovačević.

„Mislite li da bi Srbija bila bogatija činjenicom da je Branislav Nušić bio premijer, a da je ostala bez ‘Gospodje ministarke’ ili ‘Narodnog poslanika’, ili da je Bora Stanković bio premijer, a Srbija ostala bez ‘Nečiste krvi'“, upitao je.

Kovačević je istakao da je njegov primarni poziv da radi ono za šta se školovao i ono čime najviše doprinosi reputaciji Srbije.

„Srbija je do te mere postala koruptivni karakazan da je bukvalno pred raspadom, vladaju ljudi koji sa velikom teškoćom spajaju u misaonu celinu dve proste rečenice, a ne mogu jasno da formiraju misao koja je smeštena i jasno vođena u prosto-proširenoj rečenici, koliko lažnih diploma vas leči“, rekao je Kovačević.

On je naveo da je zato posao budućeg predsednika Srbije „ulazak u Augijeve štale, a ne zlatna kašika“.

„Ja Srbiju previše volim da bih pristao da radim posao za koji nisam intelektualno spreman, to je suština. Za tu vrstu odgovornog, časnog i istorijski strašno važnog mesta ima kompetentnijih i kvalitetnijih ljudi od mene“, rekao je Kovačević.

„Neće izostati moja podrška budućem kandidatu (opozicije), ako je on bude želeo, ko god on bio. Potrebno je prvo naći nekoliko kompetentnih, respektabilnih ljudi koji hoće da se kandiduju, pa obaviti sondaže i ispitivanja i videti ko ima najviše šanse, pa potom ući u dobro osmišljenu kampanju i doći do činjenice da će gospodin Vučić napokon, nakon 470 godina, ući u neki televizijski duel u kojem će taj drugi imati što-šta da ga pita“, zaključio je Kovačević.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.