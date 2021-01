Siniša Kovačević: Vučić svesno krši zakon i skreće pažnju javnosti aferom o prisluškivanju

Potpredsednik Narodne stranke Siniša Kovačević izjavio je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić „svesno krši zakon“ jer tvrdi da ima dokaze da je prisluškivan, ali ih ne da.

„Najvažnije pitanje je ko je Vučić da on sebi daje za pravo da kaže ‘ne dam dokaze’. To je krivično delo. Vi ste, bez obzira da li ste kotlokrpa ili predsednik ove zemlje, dužni i jednaki pred zakonom da ukoliko znate za neko teško krivično delo, prijavite izvršioca. Ako ne znate ko je izvršilac, vi ste opet dužni da prijavite to krivično delo optužujući N.N. izvršioca“, rekao je Kovačević televiziji Nova S.

„Dakle svedoci smo onda da naš vrli predsednik svesno i s namerom krši zakon. Ako je on u stanju da izrikom izjavi da je došao do nepobitnih saznanja, a da ih neće dati nikome jer eto, može mu se ili eto, on tako štiti državu, onda on svesno čini krivično delo, što opet govori o tome do koje smo mere mi država suočena sa ozbiljnim, pre svega moralnim problemima“, rekao je Kovačević.

On je naveo da „činjenica da neko prisluškuje predsednika jedne zemlje dovoljno govori koliko je ta zemlja jadna“, a da ako to nije tačno i ako se predsednik služi neistinama da bi skrenuo pažnju sa afere „Jovanjica“ i drugih afera, onda to opet „govori o tome koliko smo jadni“.

„Ovde se radi o svesnoj zameni teza i skretanju toka misli, a u isto vreme i, dakle, težišta same informacije na drugu stranu. Da li je predsednik slučajno prisluškivan jer se čuo sa ljudima koji su bili pod tim takozvanim merama, onda se postavlja pitanje a šta on to razgovara sa tim ljudima, ili je on ciljano i svesno prisluškivan? To je ono što je, dakle, krucijalna, rekao bih suštinska razlika u tome da li je prisluškivan ili nije“, rekao je Kovačević.

„Nije ovo prvo prisluškivanje predsednikovo, pa će sutra, za 15 dana ili 15 meseci, ako ponovo bude trebalo da se javno mnjenje defokusira sa jednog problema na drugi, on opet biti prisluškivan, slavićemo 200. jubilarni pokušaj državnog udara“, dodao je Kovačević.

Na pitanje „da li su afere ‘Jovanjica’ i ‘Krušik’ obračun na relaciji Nebojša Stefanović – Aleksandar Vučić ili je i to neka predstava da bi se nešto drugo zataškalo“, Kovačević je ukazao da je „nekada sa dosta prepotencije znao da kaže da je njega teško zbuniti i u uličnoj tuči i u akademskoj raspravi“. „A, vidite, sada sam malo zbunjen, zaista ne znam. Sami ste, recimo, došli do suštine definišući ovaj problem. Dakle, oni su u sukobu zato što su jedni participirali u jednoj užasnoj aferi, a drugi u drugoj“, rekao je Kovačević.

„Ne zna se šta je gore – da li trgovati oružjem tako što ćete to oružje maltene otimati od proizvodjača, dakle, u neko bescenje, i onda ga prodavati van zemlje ostvarujući nenormalne profite, ili je gore imati 12 hektara marihuane na 30 kilometara od Terazija. Prosto, ako su u sukobu oko toga, onda je stvar belodano jasna do koje mere smo kao društvo u krizi“, zaključio je Kovačević.

(Beta)

