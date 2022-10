Škeljzen Maljići: Sporazum Kosovo-Srbija koji se pominje 'nije konačan, ali je obavezujuć'

Publicista Škeljzen Malići je danas ocenio da sporazum Kosova i Srbije koji se pominje u javnosti „nije konačan, ali je obavezujuć“.

On je za portal gazetaexpress.com rekao da posle preliminarnog sledi konačni dogovor.

„Sporazum je gotov kao tekst, a nije konačan dogovor – koliko ja razumem, već je to pretsporazum za napredak ka konačnom sporazumu, uslovljen unapred utvrđenom agendom, što znači obećanje da će ovaj proces biti sproveden u određenom roku. Sporazum je obavezujuć, ali nije konačan – koliko ja razumem“, naglasio je on.

Maljići kaže da će premijer Kosova Aljbin Kurti potpisati sporazum „jer drugog rešenja nema“.

„Drugog rešenja nema, to je nešto što su predvidele ‘velike sile’ koje su bile ‘sponzori’ nezavisnosti Kosova i nema mogućnosti da se ne potpiše. Ako ga ne potpišete, biće posledica. Neki kažu da će (Kurti) biti primoran da podnese ostavku, to je druga stvar. Takve scenarije smo imali i ranije, čak i u Rambuju, potpisivali smo sporazume zahvaljujući poverenju koje smo imali u velike sile“, kazao je on.

Maljići je podvukao da je, gledano istorijski, Kurti bio veoma sumnjičav ili je imao stavove suprotne „velikim silama“, ali je „uvek grešio i ako ponovo pogreši, mi glasači ćemo ga kazniti“.

“ ‘Velike sile’ su izrazile interesovanje da se to reši ovim napretkom i moramo im verovati“, rekao je Maljići.

Specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan, Gabrijel Eskobar, izjavio je sinoć u Prištini da SAD podržavaju francusko-nemački predlog za sporazum Kosova i Srbije i da je konačni sporazum „pitanje nedelja“.

(Beta)

