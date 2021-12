Škoro: Od kad sam najavio kandidaturu za predsednika kao da sam, u medijima, 'u zemlju popao'

Novinar Srdjan Škoro, koji je nedavno najavio kandidaturu za predsednika Srbije na izborima u aprilu, izjavio je da je od tada, što se medija tiče, „u zemlju propao“.

„Ako sam zabranjen odavno u Vučičevim medijima postavlja se pitanje šta je sa ovim drugima koje vlast ne kontroliše. Ukoliko postoji nekakva naredba ili prećutni dogovor da se i ja i moja kandidatura ignorišu, onda je dubina blata u koje je upala naša profesija zaista zabrinjavajuća“, kazao je danas Škoro za agenciju Beta.

On je dodao da je situacija „još strašnija“ ako mediji ne osećaju potrebu da ga o tome bilo šta pitaju ili kažu.

Škoro je rekao da je najvažnije izaći na izbore 3. aprila i da nije bitno da li će biti jedan ili više kandidata.

„Promena, pa i pobuna, je svaki glas na izborima protiv ove vlasti. Svojom kandidaturom upravo pružam priliku brojnim neopredeljenim i razočaranim biračima da imaju za koga da glasaju“, kazao je on.

Borba protiv korupcije će biti prva stvar za koju će se založiti tokom kampanje, kao i borba protiv partijskog zapošljavanja, dodao je Škoro.

„Učiniti sve da struka vodi državu, da nijedan javni funkcioner ne može obavljati dužnost sa lažnom ili kupljenom diplomom ili doktoratom, da nijedno dete više nikad ne lečimo SMS porukama, da konačno utvrdimo ko je krao bebe po Srbiji, da vratimo otetu imovinu, a pre svega da konačno zaživi poštovanje Ustava ove zemlje i uspostavi se primena zakona o predsedniku republike“, objasnio je on.

Upitan da kako su na njegovu kandidaturu reagovali u Skupštini slobodne Srbije (SSS), u kojoj je član saveta, Škoro je rekao da se samostalno prijavio da bude kandidat na predsedničkim izborima.

„Pošto su predstavnici SSS tu usmenu ponudu dobijenu od Dragana Djilasa o pet prolaznih mesta u Parlamentu prihvatili, odlučio sam da najavim svoju kandidaturu samostalno, kako ne bi ugrozio poziciju SSS i doveo ih u nelagodan položaj da biraju izmedju svog člana i Djilasove ponude. Pošto sam to čak i javno naglasio utoliko je bilo neverovatno saopštenje same SSS u kojem potvrdjuju ono što sam i rekao da ne izlazim na izbore kao njihov kandidat“, kazao je on.

Škoro je rekao da je njegovu kandidaturu podžao pokret „Budjenje“ iz Šapca kao i nekoliko udruženja gradjana i „brojni istaknuti pojedinci“, kao što je potpredsednica Demokratske stranke Tanja Manojlović.

„Svakim danom, uprkos stravične medijske blokade mi stiže podrška, a moram da napomenem da sam u ovih desetak dana od najave kandidature dobio više od hiljadu poruka podrške što ljudi iz Srbije, što iz dijaspore, sa željom da pomognu. To mi daje dodatnu snagu i energiju, ali i uverenje da sam ispravno postupio“, kazao je on.

Istakao je i važnost izlaska na referendum o promeni Ustava u januaru i zaokruživanja „ne“, da je to pre svega ljudska, pa onda i gradjanska obaveza.

„Ko ne razume zašto bi trebalo izaći i zaokružiti NE ili se ne razume u politiku ili ga interesi naroda apsolutno ne zanimaju. Šta god, izaćiću i zaokružiti NE“, zaključio je Škoro.

(Beta)

