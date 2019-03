Skot: Nema crvenih linija za Kosovo i Riker nema rešenje

Ambasador SAD u Srbiji Kajl Skot izjavio je da Vašington ne povlači „crvene linije“ kada je reč o rešavanju kosovskog pitanja.

On je u intervjuu za beogradski list „Kurir“ rekao da će biti podržano svako rešenje o kom se dogovore obe strane, a koje može da se primeni i bude trajno.

„Mi ne povlačimo ‘crvene linije’, ne određujemo šta će da se desi, a ako je ono što se oni dogovore stabilizujuće za region, ako može da se primeni i da bude trajno, onda ćemo verovatno da to podržimo. Čekamo da same strane postignu dogovor pod okriljem Evropske unije“, rekao je Skot.

Upitan o budućoj ulozi novoimenovanog čoveka američke administracije zaduženog za Balkan, Filipa Rikera, Skot kaže da Riker nema rešenje za Kosovo, kako se spekulisalo prethodnih dana.

„Bojim se da srpska štampa slobodno spekulište bez ikakvih činjenica koje to potkrepljuju. Filip Riker će sredinom meseca preuzeti poziciju šefa Evropskog biroa i imaće mnogo stvari na dnevnom redu, uključujući i odnose sa Rusijom, Turskom i Evropskom unijom, zatim pitanja koja se tiču zajedničkog stava SAD i EU, druge izazove u svetu. On je osoba koja zna mnogo o regionu Balkana, bio je naš ambasador u Makedoniji. Njegovo srce je još na Balkanu, stalo mu je do onoga šta se dešava ovde, posvećen je tome da se ovaj proces pomeri unapred, ali ne verujem da on ima plan u džepu i da će bilo koga da tera na bilo šta“, rekao je Skot.

Skot je takođe istakao da sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine mora da uključuje još mnogo stvari, kao što su sporazum o ekonomskim odnosima, rešavanje statusa Srpske pravoslavne crkve, pitanje nestalih osoba, ratnih zločina, itd.

„Ima mnogo elemenata koji moraju biti uključeni u sporazum, ali mi verujemo da uzajamno priznanje mora da leži u srcu sporazuma o normalizaciji“, rekao je Skot.

