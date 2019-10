Sledi li „velika čistka“ koja će potpuno promeniti krvnu sliku u Prištini (video)

Na KiM su održani četvrti vanredni parlamentarni izbori zaredom. Iako nisu objavljeni zvanični rezultati, lidera „Samoopredeljenja“ Aljbina Kurtija već su obišli ambasadori mnogih zapadnih zemalja koji su ga već zamislili u premijerskoj fotelji.

Nekadašnji šef Koordinacionog centra za KiM Nebojša Čović u emisiji „Svet sa Sputnjikom“ kaže da je pre pola godine imao informacije da će cela ratna i kriminalna grupa koja je već dugo na vlasti u Prištini morati da bude počišćena.

„Sve je počelo kada je Ramuš Haradinaj pozvan u Hag. U nekoliko zemalja rade važni štabovi koji imaju svoje ljude na KiM. Kada je došlo do približavanja stavova Tačija i Mogerinijeve ubačena je ’dimna bomba‘ u obliku taksi kako bi se pažnja javnosti okrenula ka tome, a ne ka sprovođenju sporazuma, iako je njihov garant bila EU“, dodaje naš sagovornik.

Nije poklon već otimanje

Iako kaže da nema ništa protiv EU i njenih standarda, Čović naglašava da ne treba da pristanemo da budemo deo tog saveza uz uslov da se odreknemo dela svoje teritorije.

„U našem slučaju, to nije čak ni poklon, već otimanje. Srpska strana sprovela je sve iz Briselskog sporazuma, a Priština ništa, pa da bi se to prikrilo izmišljene su takse, a Haradinaj je samo njihov sprovodilac“, naglasio je naš sagovornik.

Zbog toga se situacija promenila i Haradinaja je zamenio dobro obrazovani Aljbin Kurti.

„Ne znam gotovo nijednog bogatog Albanca koji to bogatstvo nije stekao ’na praškovima‘, kao i na trgovini oružjem i organima. Kurti ne pripada tom miljeu i nema zaleđinu direktnih ratnih zločina, nije držao oružje u svojim rukama, ali se slikao sa UČK. Formirani su tako da imaju vojno i političko krilo, a Kurti je pripadao ovom drugom“, rekao je nekadašnji šef Koordinacionog centra za KiM.

Hoće li Kurti da hapsi?

On ističe da je Kurtijeva prednost što sada govori da takozvano Kosovo ima problema sa organizovanim kriminalom, da njihovi privrednici ne mogu da rade, da su ucenjeni i da narod teško živi.

„Sada predstoji jedan težak period i vidim da su ambasadori SAD, Nemačke i Norveške već imali razgovor sa njim i da je ’disciplinovanje‘ već počelo. Za početak, Amerikanac i Nemac nisu želeli da se slikaju sa njim ispod zastave Albanije, koju Kurti drži u svom kabinetu“, rekao je Čović.

Naš sagovornik naglašava da na prvi pogled stranke Ise Mustafe i Aljbina Kurtija nemaju ništa zajedničko, ali da će se lako saglasiti oko toga kako će podeliti vlast.

„Treba ipak da vidimo da li će pohapsiti i isporučiti sve kriminalce. Na KiM je specifična situacija, jer imaju organizovane kriminalce povezane sa ratnim zločincima, a često u jednom čoveku imate oba elementa. Kurti je još 2000. godine u zatvoru u Požarevcu govorio da svako ko je počinio zločin mora da odgovara. Hoće li on da se potrudi da pošalje komandante OVK u zatvor, jer mislim da to međunarodna zajednica traži od njega, a smatram da je Haradinaj prvi kandidat. Ništa manje nije bitno ni pitanje — hoće li on da razgovara sa 200.000 raseljenih Srba sa KiM“, naglasio je naš sagovornik.

Otkud pravo Americi

Čović smatra da dolazak Ričarda Grenela u Prištinu i Beograd treba posmatrati u obliku pitanja — odakle pravo SAD da imenuju nekoga za pregovore, jer mi to nismo tražili. On dodaje da onda specijalne izaslanike mogu da imenuju svi — Kina, Rusija, Brazil i Indija, ali da za sada postoji koncentracija samo onih koji dolaze iz Sjedinjenih Država.

„Ne treba zaboraviti da je Metju Palmer diplomatski sazrevao u vreme Klintonove vladavine, a Tramp sada ima velike probleme sa njim. Očigledno je da Trampovo poverenje u njega ne cveta. Sa druge strane, ne smatram da je Kosovo prioritet američkog predsednika, ali je indikativno da je rekao da će da povuče trupe iz Avganistana i naišao je na osudu demokrata kako ne bi ostali bez izvora finansiranja. Znamo da je Avganistan zemlja u kojoj je sedište droge, a očigledno da je negde na ovom našem prostoru važan nosač aviona kada se to sve transportuje, pa bih rekao da se radi o Kosovu, što je Tramp osetio“, kaže Čović.

U sadašnjoj podeli karata ne treba zaboraviti ni novog šefa diplomatije EU, Španca Žozepa Borela, koji je naglasio da Kosovo nikada neće biti država ukoliko ga ne priznaju Rusija, Kina i Indija, podseća Čović.

(Sputnjik)