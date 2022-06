Sociolog Hajrić: Pošto je dogma da je Vučić nepogrešiv, za stvarne probleme izmišljaju …

Sociolog Dario Hajrić rekao je da su „kulise tobožnjeg ‘zlatnog doba'“, o kojem govori predsednik Srbije Aleksandar Vučič, „tu da čak i onima čiji životni standard u poslednoj deceniji nije postao bolji sugerišu da svejedno imaju šta da izgube“.

„Pošto vladajuća dogma nalaže da je Vodja nepogrešiv, ‘zlatno doba’ može jedino da nam bude oteto, bilo intervencijom malicioznih stranih sila, bilo podlaštvom varvarskog komšiluka ili rovarenjem unutrašnjih neprijatelja kojima smeta malo institucionalne korupcije i dašak autokratije“, rekao je Hajrić za novi broj nedeljnika NIN, na pitanje o proizvodnji strahova i neprijatelja.

Kako Hajrić nastavlja, „kada dodje do havarije u TENT-u, to ne može biti zbog nesposobnosti kadra aminovanog od strane nepogrešivog suverena, tako da je jedino preostalo rešenje to da se desila sabotaža“.

„Kad im se brdo uruši na auto-put, to nije zato što radove izvode amaterske burazerske firme nego se iza toga kriju fantomi koje će morati da lovi BIA“, rekao je Hajrić.

„Pošto se Vučić“, ocenio je Hajrić, „pita za sve a bezgrešan je, to znači da se problemi mogu javiti samo aktivnim delovanjem apstraktnog Neprijatelja sa velikim ‘N'“.

„Danas su to Kurti i kosovski Albanci, juče su to strane službe koje spremaju nerede u Beogradu, sutra ćemo to možda biti vi i ja, ali Neprijatelj mora da postoji da bi neko imao razlog da brani kulise od rušenja“, naveo je Hajrić.

(Beta)

