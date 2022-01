Šoškić: Nemam ambicija da se bavim politikom, Mali priča besmislice da radim za Djilasa

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Dejan Šoškić izjavio je da „nije političar i da nema nameru niti ambiciju da se bavi politikom“, da je uvek tako odgovarao na incijative i pitanja da bude kandidat opozicije za gradonačelnika ili predsednika Srbije, o čemu se govorilo u javnosti prethodnih dana.

„Pre dosta godina do mene je došla informacija da su neki pojedinci spominjali moje ime u kontekstu tadašnjih izbora na gradskom nivou, ali nikakav zvaničan predlog do mene tada nije došao. U poslednje vreme u nekoliko navrata do mene su dolazila neke neformalna pitanja u predlozi u tom smislu, ali je moj utisak bio da se radi uglavnom o indivudualnim ili grupnim stavovima bez dovoljno političke težine“, rekao je u intervjuu za novi broj nedeljnika NiN Šoškić, nekadašnji guverner Narodne banke Srbije.

„Verujem da uspešno bavljenje politikom zahteva odredjeno znanje i veštine, ali i ambicije i da ja, zapravo, ne ispunjavam ni prvi, ni drugi uslov“, rekao je on.

„Sebe ne vidim u ulozi političara, kao učesnika političkih kampanja ili kao političkog aktivistu. Da imam političkih ambicija, verovatno bih do sada bar nekad bio član neke partije. Nisan čak ni simpatizer neke partije“, rekao je Šoškić.

On je rekao da ministar finansija Siniša Mali „redovno sebi uzima za slobodu izjavljuje neistine i besmislice“, kometarišući tako ministrove navode da „radi za Dragana Djilasa i da se bore za fotelju kako bi iznova gospodarili državnim finansijama i nastavili da uništavaju zemlju“.

„Naravno da nikad nisam ‘gospodario’ bilo čime, a posebno ne državnim finansijama. Iz ovog iskaza Malog vidi se i fundamentalni problem naše politike, a to je shvatanje vlasti“, rekao je Šoškić.

„Naime, političari i drugi državni zvaničnici moraju da prestanu da imaju utisak da ‘gospodare’ bilo čime i bilo gde, i da shvate da je njihova funkcija da služe i to državi, društvu, poreskim obveznicima, gradjanima“, istakao je Šoškić.

(Beta)

