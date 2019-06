Srbima na Kosovu je prekipelo

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da razume zbog čega su privrednici sa severa Kosova i Metohije najavili štrajk, ističući da je ljudima prekipelo.

„Sedam meseci guše ih taksama, sedam meseci sprečavaju svaki normalan život i normalnu trgovinu na severu Kosova i Metohije i onda se čude što se narod buni. Imate Haradinaja i mnoge druge koji pokušavaju da optuže Srbe. Valjda su Srbi krivi za to što njihovi policajci ili njihovi ljudi pucaju na kamione koji dostavljaju robu“, rekao je Đurić za RTS.

On je istakao da su posebne poteškoće u snabdevanju na KiM nastale u poslednjih nekoliko nedelja.

„Ljudi su se nekako snalazili, dobijali i dostavljali robu alternativnim pravcima, ali je onda pre nekoliko nedelja došla još čvršća ruka, još jedno takozvano dokazivanje lažne države Kosovo, tako što će da napadaju kamione koji dostavljaju brašno, mleko i sve ostalo. U Prištini svi u jedan glas okrivljuju i napadaju za te nestašice Srbe i Srbiju — njima je bitno da su Srbi krivi“, naglasio je Đurić.

Diplomatija letećih flaša

Komentarišući incident u kojem su članovi prištinske delegacije gađali srpske delegate na sastanku o CEFTA sporazumu u Albaniji, Đurić je istakao da je to novi pronalazak prištinske diplomatije, koji naziva „diplomatijom letećih flaša“.

„Samo zamislite da se to dogodilo bilo gde drugde u svetu. S obzirom na to da međunarodna zajednica ćuti i na takse, ćuti i na to kada se puca na kamione sa hranom, sada ćuti i kada se na međunarodnim konferencijama flašama gađa srpski predstavnik. Neka se niko ne čudi kada sutra to ludilo, u političkom smislu, eskalira još dalje i ko zna gde to tako može da završi ako se na ovakve stvari ne reaguje. Naravno, srpski predstavnici su se tamo ponašali dostojanstveno“, kazao je Đurić.

On je ocenio da je Priština celoj međunarodnoj zajednici i Evropi lupila šamar kada su njeni predstavnici gađali srpsku delegaciju flašom, prenosi Tanjug.

(Sputnjik)