Šreder: Realno je da Srbija do 2025. udje u EU, demonstracije gradjansko pravo

Bivši nemački kancelar Gerhard Šreder izjavio je da je realno da Srbija do 2025. udje u Evropsku uniju i da je uveren da će Priština morati da ukine takse na srpske proizvode.

„Mislim da će one biti ukinute i to nije moje lično mišljenje, nego mišljenje Evropske unije i ostalih zemalja da će to morati kad-tad da se učini“, kazao je Šreder u intervjuu za list Blic od srede.

On je kazao da će ukidanje taksi omogućiti nastavak dijaloga Beograda i Prištine koji će obezbediti postizanje sporazuma, ali nije želeo da se izjašnjava o vremenskim okvirima kada će sporazum biti postignut.

Šreder, koji prema pisanju lista boravi u Srbiji i koji će se sastati sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, izjavio da Srbija do 2025. može da postane članica EU, ukoliko „učini sve sa svoje strane da do toga dodje“.

„Imajući u vidu da je i sam predstavnik Evropske komisije Žan Klod Junker izneo taj datum, godinu 2025, mislim da je onda prilično realno očekivati da Srbija do tada postane punopravna članica EU“, ocenio je Šreder.

Upitan o protestima gradjana, Šreder je kazao da on ne može da komentariše unutrašnju situaciju u zemlji, ali da gradjani imaju demokratsko pravo da demonstriraju.

(Beta)