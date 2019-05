SSP: Iznošenjem neistinitih ocena, MMF saučesnik u uništavanju Srbije

Stranka slobode i pravde (SSP) navela je danas da je iznošenjem neistinitih ocena o stanju srpske ekonomije, kako ta stranka navodi, Medjunarodni monetarni fond (MMF) postao saučesnik u uništavanju Srbije.

SSP je navela da u Srbiji „sedam godina nije započeta nijedna sistemska reforma“ koja bi unapredila život gradjana i upitala šefa Misije MMF-a Jana Kejsa Martejna koje je to ključne reforme Srbija sprovela, kako je on to juče izjavio.

„Da li je reforma kada se kineskim, američkim i ruskim izvodjačima bez tendera daju ugovori vredni preko pet milijardi evra za gradnju infrastrukture? Da li je reforma kada bukvalno poklanjamo prirodna bogatstva poput državne zemlje u PKB-u ili rude bakra, srebra i zlata u RTB Bor, da bi nakon godinu dana otkupljivali tu istu zemlju za auto-put ili kupovali zlato na svetskoj berzi“, navodi se u saopštenju.

SSP je upitao da li je reforma to što je „EPS nestručnim rukovodjenjem doveden na granicu likvidnosti ili to što Srbija ima spoljnotrgovinski deficit najveći u istoriji“.

„Da li je posledica tih reformi prepolovljen rast BDP-au prvom kvartalu, pad industrijske proizvodnje za 1,9 odsto i povećanje javnog duga za 400 miliona evra od početka godine“, naveo je SSP.

(Beta)