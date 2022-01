SSP: Lovreković vredjao Mariniku Tepić ispred prostorija stranke (VIDEO)

Stranka slobode i pravde saopštila je danas da je Tomislav Lovreković danas ispred sedišta te stranke uznemiravao i vredjao potpredsednicu SSP „nosioca liste ujedinjene opozicije“ Mariniku Tepić.

„Lovreković, koji je nedavno objavio i ‘film’ u kome se kao na poternici preti slobodnim novinarima i političarima, medju kojima su Marinika Tepić i Dragan Djilas, ovog puta pokušao je da dodje do nje došavši do prostorija SSP-a. Pošto je vredjao i psovao i nije želeo da odustane od namere da dodje do Tepićeve, te je legao na asfalt ispred prostorija stranke, iznet je na trotoar, kao i njegov i Vučićev uzor Vojislav Šešelj“, navodi se u saopštenju.

SSP navodi da je pozvana i policija koja je stigla u izuzetno kratkom roku.

Lovreković je proganjajući Mariniku Tepić došao u prostorije SSP-a. Psovao je i vređao.

Iznet je napolje.

Poruka za njegovog šefa:

Mariniku nećete zastrašiti,kao i nijednog borca za slobodu i pravdu. Nikada nikoga nećemo napasti, ali ni dozvoliti da nas neko napada i maltretira. pic.twitter.com/x3tjf1cBLW

— Dragan Djilas (@DraganDjilas) January 17, 2022

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.